У Зеленского объявили о требованиях Украины к МВФ

Эффективной коммуникации между Украиной и МВФ не было - Милованов / УНИАН

Украина и МВФ не договорились о предоставлении Киеву нового транша в рамках программы сотрудничества stand-by в феврале. Это произошло из-за проблем в коммуникации в период коронавирусной эпидемии и наличия у украинской стороны ряда своих требований к Фонду. В частности, речь идет о вопросах бюджета, амнистии капитала, правоохранительной системы, нулевой декларации и работы рынка газа, заявил в интервью 24 каналу советник главы Офиса президента Тимофей Милованов.

По его словам, реальной коммуникации Киева с МВФ в условиях COVID-19 не было. Переговоры в рамках видеоконференции отличаются от ситуации, когда миссия приезжает и проводит полноценную работу. Сейчас нужно договориться о том, чтобы началось обсуждение текста меморандума, а не ряда инициатив.

"2-3 недели готовится конкретный текст меморандума договоренностей на рабочем уровне. Сейчас этого не произошло, ведь не очень понятно, что такое миссия во время COVID-19. Думаю, нам нужно стараться довести ситуацию до того, чтобы начинать обсуждать текст меморандума, а не конкретные экономические или законодательные вопросы", - сказал Милованов, добавив, что у Украины есть своя точка зрения на некоторые вопросы.

По его словам, у Киева и МВФ есть разногласия по следующим вопросам:

правоохранительная система;

амнистия капитала;

нулевая декларация;

газ (Юрий Витренко предлагал несколько видений);

министр финансов предлагал определенные решения по бюджету на 2022 год

Милованов подчеркнул, что у Украины есть своя позиция по вышеуказанным моментам. Стороны должны договариваться для того, чтобы придти к консенсусу.Читайте также"Мы не папуасы": Милованов резко обратился к МВФ, обвинив фонд в обмане Украины

Переговоры Украины и МВФ