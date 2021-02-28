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У Зеленского объявили о требованиях Украины к МВФ

28 февраля 2021, 15:55

У Украины и МВФ возникли разногласия в процессе пересмотра программы stand-by, заявил Тимофей Милованов.

Милованов
Эффективной коммуникации между Украиной и МВФ не было - Милованов / УНИАН

Украина и МВФ не договорились о предоставлении Киеву нового транша в рамках программы сотрудничества stand-by в феврале. Это произошло из-за проблем в коммуникации в период коронавирусной эпидемии и наличия у украинской стороны ряда своих требований к Фонду. В частности, речь идет о вопросах бюджета, амнистии капитала, правоохранительной системы, нулевой декларации и работы рынка газа, заявил в интервью 24 каналу советник главы Офиса президента Тимофей Милованов.

По его словам, реальной коммуникации Киева с МВФ в условиях COVID-19 не было. Переговоры в рамках видеоконференции отличаются от ситуации, когда миссия приезжает и проводит полноценную работу. Сейчас нужно договориться о том, чтобы началось обсуждение текста меморандума, а не ряда инициатив.

"2-3 недели готовится конкретный текст меморандума договоренностей на рабочем уровне. Сейчас этого не произошло, ведь не очень понятно, что такое миссия во время COVID-19. Думаю, нам нужно стараться довести ситуацию до того, чтобы начинать обсуждать текст меморандума, а не конкретные экономические или законодательные вопросы", - сказал Милованов, добавив, что у Украины есть своя точка зрения на некоторые вопросы.

По его словам, у Киева и МВФ есть разногласия по следующим вопросам:

  • правоохранительная система;
  • амнистия капитала;
  • нулевая декларация;
  • газ (Юрий Витренко предлагал несколько видений);
  • министр финансов предлагал определенные решения по бюджету на 2022 год

Милованов подчеркнул, что у Украины есть своя позиция по вышеуказанным моментам. Стороны должны договариваться для того, чтобы придти к консенсусу.Читайте также"Мы не папуасы": Милованов резко обратился к МВФ, обвинив фонд в обмане Украины

Переговоры Украины и МВФ

  • Международный валютный фонд 9 июня 2020 года утвердил для Киева новую программу сотрудничества stand-by, которая рассчитана на 18 месяцев. Киев должен получить от Фонда 5 миллиардов долларов США. Первые 2,1$ млрд украинское государство уже получило.
  • План сотрудничества предусматривал предоставление Киеву уже 3,5$ млрд долларов, однако выделение финансовых средств было приостановлено из-за требований Фонда по вопросам образовательной, пенсионной, медицинской и антикоррупционной реформы.
  • 13 февраля в МВФ заявили о завершении работы миссии по пересмотру программы. В результате Киев и Фонд не договорились о предоставлении Украине нового транша. Финансовый донор требует проведения судебной и антикоррупционной реформы.

МВФ кредит МВФ новости Украины Тимофей Милованов Офис президента
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