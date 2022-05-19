Украина мобилизует все ресурсы для реализации плана восстановления страны - Кубраков

Для реализации стратегического плана "Восстановление Украины", который утвердила Еврокомиссия, будут мобилизованы все необходимые ресурсы. Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, комментируя утверждение плана.

"Украина, безусловно, принадлежит к большой европейской семье, и мы благодарны коллегам за готовность совместно работать над планом восстановления уже сейчас, несмотря на то, что война продолжается. Со своей стороны, мы мобилизуем все необходимые ресурсы для быстрого воплощения принятых решений", — отметил он.

В плане очерчены ключевые реформы и инвестиции, необходимые для построения процветающего и устойчивого будущего Украины.

"Программа "Восстановление Украины" станет основным юридическим инструментом поддержки Европейским Союзом плана реконструкции путем совмещения грантов и займов. Она будет заложена в бюджет ЕС, обеспечивая тем самым прозрачность, подотчетность и надежное финансовое управление этой инициативе", — говорится в сообщении МИУ.

Предусмотренное планом восстановление, по словам Кубракова, включает в себя все отрасли, каждая из которых имеет свою специфику. Задача Мининфраструктуры – обеспечить комплексные решения для транспортного сообщения и высокой мобильности.

"Министерство инфраструктуры имеет самые высокие показатели реализации проектов совместно с международными партнерами, этот опыт будет основой для системного сотрудничества и обеспечения прозрачности и эффективности всех процессов" — заявил Кубраков.

Недавно первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко написала, что первый из ключевых принципов плана послевоенного восстановления страны предполагает, что она должна получить полный доступ к рынкам стран G7 и Евросоюза,