Украинцам назвали новый курс доллара: когда ждать резкий скачок

/ Reuters

В Украине прогнозируется значительное колебание курса доллара по отношению к гривне.

Серьезные валютные колебания прогнозируются аналитиками уже после 10 января, пишет Thepage.

Отмечается, что начало января на межбанковском валютном рынке будет спокойным в связи с большим количеством праздников.

Курс доллара: прогноз экспертов

Основными позитивными факторами, влияющими на курс доллара в январе, эксперты называют усиление монетарной политики, переводы трудовых мигрантов, а также высокий спрос и цены на экспортные товары.

Среди негативных факторов аналитики выделяют энергетический кризис в мире, дефицит торгового баланса, коронавирус и его новые штаммы.

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Управляющий партнер компании Атлант-Финанс Юрий Нетесаный прогнозирует курс доллара на уровне 27,2 – 27,7 грн.

Глава отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин уверен, что курс будет колебаться в пределах 28 – 28,5 грн за доллар.

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Курс доллара к гривне в Украине в ближайшие три года прогнозируется в рамках 28-29 грн/$. Именно такой курс валют заложен в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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