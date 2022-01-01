Украинцам назвали новый курс доллара: когда ждать резкий скачок

Эксперты назвали негативные факторы, влияющие на рост курса доллара.
В Украине прогнозируется значительное колебание курса доллара по отношению к гривне.
Серьезные валютные колебания прогнозируются аналитиками уже после 10 января, пишет Thepage.
Отмечается, что начало января на межбанковском валютном рынке будет спокойным в связи с большим количеством праздников.
Курс доллара: прогноз экспертов
Основными позитивными факторами, влияющими на курс доллара в январе, эксперты называют усиление монетарной политики, переводы трудовых мигрантов, а также высокий спрос и цены на экспортные товары.
Среди негативных факторов аналитики выделяют энергетический кризис в мире, дефицит торгового баланса, коронавирус и его новые штаммы.
Управляющий партнер компании Атлант-Финанс Юрий Нетесаный прогнозирует курс доллара на уровне 27,2 – 27,7 грн.
Глава отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин уверен, что курс будет колебаться в пределах 28 – 28,5 грн за доллар.
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Курс доллара к гривне в Украине в ближайшие три года прогнозируется в рамках 28-29 грн/$. Именно такой курс валют заложен в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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