Украинцам пересчитают газовые квитанции: кому светит снижение платежей

В Украине проверят 29 облгазов

Национальная комиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг внепланово проверит 29 облгазов, которые нарушают права своих потребителей.

Это связано с массовыми жалобами абонентов на то, что облгазы игнорируют показания счетчиков, и начисляют необоснованно высокие тарифы, пишет Газправда.

Как хитрят облгазы

Отмечается, что поставщики газа начисляют суммы в платежках, игнорируя показания счетчиков, вовремя переданные клиентами.

Кроме того, облгазы часто отказываются корректировать переданные показания. В этой связи в НКРЭКУ решили провести проверки, в результате которых выяснится, кто из поставщиков наживается на своих клиентах.

Где проведут проверки

В числе предприятий, на которых в ближайшее время проведут проверки, оказались:

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Киевоблгаз;

Киевгаз;

Винницагаз;

Волыньгаз;

Днепргаз;

Днепропетровскгаз;

Донецкоблгаз;

Житомиргаз;

Закарпатгаз;

Запорожгаз;

Ивано-Франковскгаз;

Кировоградгаз;

Лубныгаз;

Львовгаз;

Мариупольгаз;

Николаевгаз;

Одессагаз;

Полтавагаз;

Ровногаз;

Харьковгаз;

Харьковгоргаз;

Сумыгаз;

Херсонгаз;

Хмельницкгаз;

Черкассыгаз;

Черниговгаз.

Пересчет начислений

В НКРЭКУ подчеркнули, что в случае выявления подобных нарушений украинцам советуют обращаться с жалобой Нацкомиссию.

Добавим, что после проведения проверок гражданам могут пересчитать платежки, сверив их с показаниями счетчиков.

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Ранее сообщалось о том, что газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене.

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