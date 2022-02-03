Украинцам пересчитают газовые квитанции: кому светит снижение платежей

Абоненты жалуются на необоснованно высокие показатели газовых счетчиков.
Национальная комиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг внепланово проверит 29 облгазов, которые нарушают права своих потребителей.
Это связано с массовыми жалобами абонентов на то, что облгазы игнорируют показания счетчиков, и начисляют необоснованно высокие тарифы, пишет Газправда.
Как хитрят облгазы
Отмечается, что поставщики газа начисляют суммы в платежках, игнорируя показания счетчиков, вовремя переданные клиентами.
Кроме того, облгазы часто отказываются корректировать переданные показания. В этой связи в НКРЭКУ решили провести проверки, в результате которых выяснится, кто из поставщиков наживается на своих клиентах.
Где проведут проверки
В числе предприятий, на которых в ближайшее время проведут проверки, оказались:
- Киевоблгаз;
- Киевгаз;
- Винницагаз;
- Волыньгаз;
- Днепргаз;
- Днепропетровскгаз;
- Донецкоблгаз;
- Житомиргаз;
- Закарпатгаз;
- Запорожгаз;
- Ивано-Франковскгаз;
- Кировоградгаз;
- Лубныгаз;
- Львовгаз;
- Мариупольгаз;
- Николаевгаз;
- Одессагаз;
- Полтавагаз;
- Ровногаз;
- Харьковгаз;
- Харьковгоргаз;
- Сумыгаз;
- Херсонгаз;
- Хмельницкгаз;
- Черкассыгаз;
- Черниговгаз.
Пересчет начислений
В НКРЭКУ подчеркнули, что в случае выявления подобных нарушений украинцам советуют обращаться с жалобой Нацкомиссию.
Добавим, что после проведения проверок гражданам могут пересчитать платежки, сверив их с показаниями счетчиков.
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Ранее сообщалось о том, что газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене.
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