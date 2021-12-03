Украинцам резко взвинтили тариф на газ: кому придется раскошелиться

Нафтогаз установила новые тарифы для потребителей, получающих природный газ по услуге Поставщик последней надежды.
Газопоставляющая компания Нафтогаз установила новые тарифы для потребителей, получающих природный газ по услуге Поставщик последней надежды.
Компания подняла тарифы на газ в пять раз, сообщается на сайте поставщика.
Новый тариф Нафтогаза
Нафтогаз установил тариф на газ для потребителей, которые получают газ по услуге Поставщик последней надежды в размере 46,718452 грн за кубометр "голубого топлива".
Указывается, что тариф установлен по состоянию на 2 декабря.
Что такое Поставщик последней надежды
По тарифам ППН платят украинцы, чей поставщик не смог выполнять свои обязательства. Согласно закону, таких украинцев на 60 дней переводят на поставщика последней надежде.
В Нафтогазе добавили, что размер тарифа считают не они. Для этого есть специальная формула, которая описана в постановлении Кабмина.
Сейчас это 457 тысяч бытовых потребителей.
По закону потребитель может перейти с ПОН на другого действующего поставщика газа при отсутствии долгов за газ.
В Нафтогазе добавили, что оплата за газ по услуге ППН - обязательна.
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