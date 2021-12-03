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Украинцам резко взвинтили тариф на газ: кому придется раскошелиться

3 декабря 2021, 14:56

Нафтогаз установила новые тарифы для потребителей, получающих природный газ по услуге Поставщик последней надежды.

газ
/ ua.depositphotos.com

Газопоставляющая компания Нафтогаз установила новые тарифы для потребителей, получающих природный газ по услуге Поставщик последней надежды.

Компания подняла тарифы на газ в пять раз, сообщается на сайте поставщика.

Новый тариф Нафтогаза

Нафтогаз установил тариф на газ для потребителей, которые получают газ по услуге Поставщик последней надежды в размере 46,718452 грн за кубометр "голубого топлива".

Указывается, что тариф установлен по состоянию на 2 декабря.

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Что такое Поставщик последней надежды

По тарифам ППН платят украинцы, чей поставщик не смог выполнять свои обязательства. Согласно закону, таких украинцев на 60 дней переводят на поставщика последней надежде.

В Нафтогазе добавили, что размер тарифа считают не они. Для этого есть специальная формула, которая описана в постановлении Кабмина.

Сейчас это 457 тысяч бытовых потребителей.

По закону потребитель может перейти с ПОН на другого действующего поставщика газа при отсутствии долгов за газ.

В Нафтогазе добавили, что оплата за газ по услуге ППН - обязательна.

Новость обновляется.

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