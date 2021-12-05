Украинцам светит резкий скачок тарифов: кому газ влетит в копеечку

Украинцев предупредили о росте газовых тарифов / УНИАН

В Украине в 2022 году стоимость транспортировки "голубого топлива" может вырасти в 2-4 раза в зависимости от региона.

Финальный размер платежки за транспортировку газа зависит от двух факторов: тарифов для облгаза и объема топлива, которое потребляет клиент, сообщает Обозреватель.

На 2022 год в среднем облгазы хотят поднять тарифы на распределение газа с 1,44 до 4,14 грн/куб. 16 операторов ГРС хотят поднять тариф на 100%, а еще 15 операторов – на 200%.

Где больше всего могут вырасти тарифы

Уманьгаз – на 400% (до 8,91 грн/куб);

Луганскгаз – на 443% (до 8,41 грн/куб);

Одессагаз – на 438% (до 4,52 грн/куб);

Харьковгаз – на 300% (до 5,37 грн/куб).

Причина повышения газовых тарифов

Одна из главных причин для повышения стоимости распределения – рост цен на "голубое топливо" (для транспортировки газа расходуется сам газ – технический).

Как рассказывает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, цена технического газа занимает примерно 40% в структуре расходов на транспортировку. Отсюда и такой серьезный рост тарифов.

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Что ждет бытовых потребителей

Резкий рост цен на распределение отразится на обычных потребителях, особенно на тех, кто использует газ для отопления.

Если государство берет на себя обязанность сохранить тарифы на тепло и горячую воду для населения на этот отопительный сезон, то должен быть сдержан и рост цен на другие услуги, говорят эксперты.

В свою очередь в НКРЭКУ говорят, что Нафтогаз уже предложил операторам ГРС покупать газ для своих нужд не по 30 грн/куб, а по 7,8 грн/куб (для сравнения, в прошлом году цена была на уровне 6 грн/куб). Также в сравнении с прошлым газовым годом существенно не поменялись и объемы потребления, поэтому оснований для резкого повышения цены нет.

Читайте такжеНовые цены на газ: Нафтогаз меняет тариф, названа дата

Ранее сообщалось о том, что газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене.

Согласно решению, Кабинет министров обязал победителя конкурса на поставщика "последней надежды" (Нафтогаз Украины) уравнять цены ППН с текущими ценами НАК на газ для населения и бюджетников.

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