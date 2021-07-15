Украинцев готовят к резкому росту тарифов на отопление: кого заставят раскошелиться

За отопление украинцам придется платить больше / УНИАН

В Украине потребители начали получать авансовые счета за отопление. Людей просят заплатить наперед задолго до начала отопительного сезона.

Как рассказал изданию Strana руководитель КП Тепловик Александр Душенко, от коммунальщиков требуют предоплату за газ, поэтому они ведут переговоры с местными властями о предоплате наперед за несколько месяцев для того, чтобы были средства на закупку газа.

Он уточнил, что в договоре с Нафтогазом есть пункт, по которому есть обязательство дать согласие банку на безакцептное списание средств со счетов (без согласования с владельцев счета, - ред.) в качестве оплаты за газ.

Кроме того, также прописываются рекордные штрафы до 10% от стоимости всего объема газа, несмотря на то, какая его часть уже оплачена, говорит глава КП Тепловик.

По его словам, Нафтогаз предлагает так называемые расчетные объемы по цене порядка 7,4 тысячи гривен за тысячу кубов (средний показатель потребления газа за последние три года): "Это - капкан, который загонит тепловиков в новые долги".

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Душенко добавил, что сложившаяся ситуация создает условия для роста тарифов по всей стране.

"В Киеве заявили о росте тарифов примерно на 40%, в Полтаве - на 36%, в Кременчуге - на 53%, в Одессе - на 56%, в Тернополе - до 70% и т.д. "У нас ориентировочный рост тарифа составит 65% - гигакалория будет стоить 2,6-2,7 тысяч гривен вместо нынешних 1746 гривен. Понимаю, что для многих потребителей сумма - неподъемная. Но другого выхода у нас просто нет", — резюмировал он.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине ожидает повышение цены на газ.

В частности, июньские цены на газ будут достигать 13 гривен за кубометр. А вот отопление должно подорожать на 15-20%.

В то же время Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев. Поднять стоимость киловатта для бытового потребителя обещают уже с 1 июля 2021.