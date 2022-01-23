Украинцев предупредили о резком подорожании картофеля / УНИАН

В прошлом году в Украине собрали высокий урожай картофеля. Это привело к тому, что цены на этот овощ держатся на низком уровне. Однако из-за того, что большое количество картофеля, заложенного на хранение, было плохого качества, уже весной его стоимость может резко подскочить, заявил руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александр Хорев.

Как сообщает agrotimes, с начала 2022 года уже заметно подорожали овощи борщевого набора – морковь, лук, свекла. Единственный овощ, который стоит дешевле, чем в прошлом году, это картофель. Оптовые цены на него держатся на уровне 4,5 гривны за килограмм.

Однако, по мнению эксперта, уже в середине весны или даже в ее начале цена на картофель стремительно пойдет вверх.

С дефицитом овоща это связано не будет. Главная причина то, что некачественный картофель заложили на хранение вместе с качественным. А это значит, что последний вскоре начнет портиться тоже. Сохранится в приличном виде только небольшая часть картофеля, поэтому его стоимость начнут повышать до отметок даже выше весны 2021 года.

"С большей вероятностью уже к середине весны 2022 года на внутреннем рынке Украины ценники на картофель стандартного качества имеют все шансы превысить показатели 2021 года", - заявил Хорев.

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Ранее сообщалось, в Украине рекордно поднялись цены на продукты. Некоторые подорожали на 20-30%. В частности, огурцы уже стоят по 90 грн/кг, томаты по 50-60 грн/кг, свекла по 15 грн/кг, белокочанная капуста по 20 грн/кг, морковь и лук по 13 грн/кг. В Госстате подсчитали, что за год овощи подорожали в 2,5 раза.

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