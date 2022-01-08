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Украинцев предупредили об угрозе отключения отопления: названа причина

8 января 2022, 19:48
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Коммунальщики могут перевести генерацию тепла на сниженный температурный режим.

Отопление, батареи
Коммунальщики могут перевести генерацию тепла на сниженный температурный режим / УНИАН

В Украине в ходе отопительного сезона могут прервать теплоснабжение жилых домов.

Коммунальщики будут вынуждены перевести генерацию тепла на сниженный температурный режим или вообще отключат бытовых потребителей, сообщили в ассоциации Укртеплокоммунэнерго.

Подчеркивается, что объемов газа, который предприятия ТКЭ получают от Нафтогаза по фиксированной стоимости, гораздо меньше рыночной, явно недостаточно для нормального прохождения отопительного сезона 2021-2022.

Отмечается, что лимитированные и недостаточные объемы природного газа по стоимости 7,42 гривны/кубометр(для бытовых потребителей) и 16,39 гривны/кубометр(для бюджетных учреждений), поставляемые Нафтогазом предприятиям ТКЭ для стабильного теплоснабжения были исчерпаны. Поэтому десятки украинских ТКЭ пополнили свои запасы энергоресурса по рыночной цене - по 24,93 гривны/кубометр в октябре, и по 29,1 гривны/кубометр в декабре.

Где вынуждены покупать дорогой газ:

  • Новоград-Волынский;
  • Ровно;
  • Черновцы;
  • Полтава;
  • Черноморск;
  • Староконстантинов;
  • Коростень;
  • Нововолынск;
  • Стрый;
  • Харьков;
  • Чугуев;
  • Мариуполь;
  • Кременчуг;
  • Миргород;
  • Винница;
  • Подольск;
  • Хмельницкий.

Украинцы будут замерзать?

Основным негативным фактором, вызвавшим дефицит дешевого "голубого топлива", коммунальщики считают неверно проведенные расчеты о необходимых объемах ресурса для предприятий ТКЭ, которые были сделаны в Нафтогазе самостоятельно, основываясь на среднеарифметическом потреблении "тепловиков" за прошедшие 3 года.

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Из-за ошибки, с октября по декабрь 2021-го года, на украинских предприятиях образовалась нехватка в 40 миллионов кубометров природного газа по фиксированной стоимости, и уже в этом январе, рыночная цена на газ достигла 38,2 гривны/кубометр, что ставит под угрозу весь оставшийся отопительный сезон, поскольку средств на такие покупки у коммунальщиков попросту нет, пояснили в ассоциации.

Там уверены - если в правительстве не повлияют на пересмотр объемов поставляемого энергоресурса согласно фактическому потреблению, не только на оставшийся отопительный сезон, но и на октябрь/декабрь, вполне возможно, что украинцы будут замерзать.

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Напомним, в Украине потребители начали получать первые в этом отопительном сезоне счета за услугу теплоснабжения. При этом цена на тепло для малого и среднего бизнеса в отдельных городах выросла минимум в четыре раза.

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