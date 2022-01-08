Украинцев предупредили об угрозе отключения отопления: названа причина

Коммунальщики могут перевести генерацию тепла на сниженный температурный режим / УНИАН

В Украине в ходе отопительного сезона могут прервать теплоснабжение жилых домов.

Коммунальщики будут вынуждены перевести генерацию тепла на сниженный температурный режим или вообще отключат бытовых потребителей, сообщили в ассоциации Укртеплокоммунэнерго.

Подчеркивается, что объемов газа, который предприятия ТКЭ получают от Нафтогаза по фиксированной стоимости, гораздо меньше рыночной, явно недостаточно для нормального прохождения отопительного сезона 2021-2022.

Отмечается, что лимитированные и недостаточные объемы природного газа по стоимости 7,42 гривны/кубометр(для бытовых потребителей) и 16,39 гривны/кубометр(для бюджетных учреждений), поставляемые Нафтогазом предприятиям ТКЭ для стабильного теплоснабжения были исчерпаны. Поэтому десятки украинских ТКЭ пополнили свои запасы энергоресурса по рыночной цене - по 24,93 гривны/кубометр в октябре, и по 29,1 гривны/кубометр в декабре.

Где вынуждены покупать дорогой газ:

Новоград-Волынский;

Ровно;

Черновцы;

Полтава;

Черноморск;

Староконстантинов;

Коростень;

Нововолынск;

Стрый;

Харьков;

Чугуев;

Мариуполь;

Кременчуг;

Миргород;

Винница;

Подольск;

Хмельницкий.

Украинцы будут замерзать?

Основным негативным фактором, вызвавшим дефицит дешевого "голубого топлива", коммунальщики считают неверно проведенные расчеты о необходимых объемах ресурса для предприятий ТКЭ, которые были сделаны в Нафтогазе самостоятельно, основываясь на среднеарифметическом потреблении "тепловиков" за прошедшие 3 года.

Реклама

Из-за ошибки, с октября по декабрь 2021-го года, на украинских предприятиях образовалась нехватка в 40 миллионов кубометров природного газа по фиксированной стоимости, и уже в этом январе, рыночная цена на газ достигла 38,2 гривны/кубометр, что ставит под угрозу весь оставшийся отопительный сезон, поскольку средств на такие покупки у коммунальщиков попросту нет, пояснили в ассоциации.

Там уверены - если в правительстве не повлияют на пересмотр объемов поставляемого энергоресурса согласно фактическому потреблению, не только на оставшийся отопительный сезон, но и на октябрь/декабрь, вполне возможно, что украинцы будут замерзать.

Читайте такжеКосмические платежки за отопление: украинцы взбунтовались из-за рекордных квитанций

Напомним, в Украине потребители начали получать первые в этом отопительном сезоне счета за услугу теплоснабжения. При этом цена на тепло для малого и среднего бизнеса в отдельных городах выросла минимум в четыре раза.

Читайте еще: