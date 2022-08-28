Украинцы имеют право на компенсацию за коммуналку: в Минюсте назвали условия

Коммуналка / коллаж фото УНИАН

Граждане Украины, которые предоставляют могут бесплатный приют переселенцам (ВПО), имеют право получить компенсацию за уплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом говорится на Facebook-странице Минюста.

По информации ведомства, размер такой компенсации составляет 14,77 грн в сутки на человека.

Обязательные условия для получения компенсации:

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у собственника жилья не должно быть долга за коммуналку;

жилье переселенцам должно быть предоставлено бесплатно;

переселенцы не получают ежемесячного пособия ВПО на жительство.

Как оформить компенсацию на коммуналку

подать заявление в свободной форме или через ЦПАУ, или напрямую к исполнительному комитету местного совета (в заявлении должны быть указаны ФИО переселенцев и документы, подтверждающие их лица);

зарегистрироваться на сайте Prukhystok.in.ua;

В течение пяти дней органы местной власти проверят количество переселенцев, их данные и условия проживания. После этого будет принято решение о компенсации.

Напомним, ранее сообщалось о том, что тарифы на тепло для населения могут вырасти втрое, поскольку "Нафтогаз" существенно повысил цены на газ для теплокоммунэнерго.

Как говорится в заявлении межотраслевой ассоциации Укртеплокоммунэнерго, согласно ценам, доведенным ГК Нафтогаз Трейдинг к теплоснабжающим предприятиям, цена газа для производства теплоэнергии для нужд населения с 1 июня 2022 года возросла в 3,9 раза.

До того, однако, представители НАК "Нафтогаз Украины" уверяли, что тарифы на газ и тепло не изменятся.

Еще 10 мая 2022 года на заседании Кабинета министров был одобрен проект закона, которым, среди прочего, предусмотрено введение моратория на повышение цен на природный газ и тарифы на тепловую энергию и сопутствующие услуги.

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