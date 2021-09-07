Украине грозит новая "газовая война" с РФ – эксперт

Помимо тарифного шока может произойти еще и технический шок, отметил Алексей Кущ/ Фото: Reuters

Экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ прогнозирует повторение так называемых газовых войн между Украиной и Россией.

По его словам, газовая война может произойти в нынешнем отопительном сезоне, и от прошлых "войн" она будет отличаться тем, что с точки зрения России она будет вестись по уже устоявшимся правилам и формально не будет ничего нарушать.

"Существует понятие виртуального реверса, то есть физически Украина отбирала из трубы российский газ, после чего эти объемы закрывались с помощью реверса, который якобы попадал к нам из Европы. И если объем прокачки газа через украинскую трубу упадет ниже показателя в 15 млрд кубометров, то физическим объемом этого газа мы не сможем покрыть минимальные потребности", - объяснил эксперт в комментарии Главреду.

По его словам, Украина также не сможет закрыть этот объем прокачкой реверса, потому как физический объем газа будет превышать объем прокачки по трубе.

"В этой ситуации нам придется перейти с виртуального реверса на реальный, и здесь могут возникнуть технические и финансовые проблемы. То есть вполне возможно, что РФ будет формально выполнять контракт по транзиту газа, оплачивая тот объем, который они должны были прокачать, из-за чего Украина столкнется с тем, что ей придется отключить восточную трубу, и могут начаться проблемы с обеспечением потребителей газом и теплом", - отметил аналитик.

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Также эксперт отметил, что цена на газ на европейских рынках побила исторический рекорд и уже составляет 650 долларов. По его словам, Нафтогаз будет заключать с теплокоммунэнерго соглашения, и цена будет ниже рыночной, однако общее давление на ценовую политику ситуация на европейском рынке все же будет оказывать.

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"Помимо тарифного шока может произойти еще и технический шок, когда на фоне драконовских тарифов людей смогут отключить от того или иного вида энергоносителей", - резюмировал Кущ.

Как сообщал Главред, Украина заручились гарантиями США о санкциях относительно России на тот случай, если РФ будет использовать газопровод Северный поток-2 как геополитическое оружие. Об этом заявил глава правления Нафтогаза Юрий Витренко. При этом он признался, что не видел документ с подписями о гарантиях энергобезопасности.

Витренко добавил, что Украина готова продлить контракт на транзит газа с российским Газпромом еще на 10 лет, но договоренность с РФ не даст гарантий сохранения транзита газа по украинской ГТС. Обеспечить загруженность "трубы" Украине помогут именно прямые контракты с энергокомпаниями из Евросоюза. Переговоры с европейцами на эту тему уже запланированы на ближайшее будущее.