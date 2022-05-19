Украине нужно $15 млрд, чтобы закрыть потребности бюджета на лето: Шмыгаль обратился к странам Запада

Украине нужно $15 млрд - Шмыгаль / коллаж ua.depositphotos.com

Украина нуждается как минимум в 15 млрд долларов ‒ на все летние месяцы ‒ для того, чтобы закрыть оперативные потребности бюджета. Об этом украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, выступая на саммите стран G7 (Большой Семерки) "Правительственный портал".

Руководитель правительства особо призвал страны G7 предоставить официальному Киеву срочное финансирование.

Шмыгаль привел данные Международного валютного фонда, прогнозирующего снижение роста экономики в текущем году для 143 стран, на долю которых приходится 86% мирового ВВП.

"Глобальный рост, по данным МВФ, замедлится примерно с 6,1% в 2021 году до 3,6% в 2022 и 2023 годах. Глава правительства подчеркнул, что все это последствия войны, которую развязала Россия", - сказали чиновники Кабмина.

Шмыгаль отметил, что ежемесячно дефицит украинского бюджета составляет около 5 млрд долларов США, поэтому для Украины очень важна финансовая поддержка.

"Сегодня мы призываем страны Большой семерки предоставить Украине срочное финансирование для оперативных нужд бюджета. Нам нужны минимум 15 млрд долларов на ближайшие три месяца, чтобы закрыть эти потребности. Для нас это так же важно, как и оружие, которое вы предоставляете для борьбы с российской агрессией ", – подытожил чиновник.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на восстановление Украины после войны уйдут сотни миллиардов евро. А в качестве финансирования, как заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, можно использовать замороженные активы Центрального банка России.

Деньги Центробанка Афганистана ранее были переданы на помощь афганскому народу, поэтому ситуация может повториться и с российскими активами в Европе.

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