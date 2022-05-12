Милованов объяснил, почему Украине нужно 5-8 миллиардов долларов помощи в месяц

По словам Тимофея Милованова, то, что Евросоюз оказывает такую помощь, очень важно для Украины и поможет в тяжелых условиях войны с Россией.
Очень важно, что Евросоюз выплатит Украине второй транш макрофинансовой помощи на 600 миллионов евро до 20 мая. Об этом в комментарии "24 канала" рассказал президент "Киевской школы экономики" и бывший министр экономики и торговли Украины Тимофей Милованов.
Как говорит он, все вышеуказанные деньги немедленно уйдут в государственный бюджет.
"Деньги, которые нам нужны, это примерно 5 – 8 миллиардов долларов в месяц. Здесь 600 миллионов. То есть это на 2-3 дня, условно говоря", ‒ сказал он.
Как отметил Милованов, очень хорошо, что такие суммы помощи поступают Украине от одного источника финансирования. Однако украинская сторона должна бороться, чтобы в дальнейшем суммы были больше и к этому приобщались и другие источники.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что на восстановление Украины после войны уйдут сотни миллиардов евро. А в качестве финансирования, как заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, можно использовать замороженные активы Центрального банка России.
Деньги Центробанка Афганистана ранее были переданы на помощь афганскому народу, поэтому ситуация может повториться и с российскими активами в Европе.
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