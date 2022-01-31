Украинским пенсионерам светят надбавки: кому и когда ждать доплаты

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В Украине готовится очередное повышение пенсий и социальных выплат. Повышение намечено с 1 марта.

Как рассказали в Минсоцполитики, предлагается установить индексацию в 14% размера ежемесячных компенсационных выплат к пенсии пожилых людей.

Определены категории граждан, которых касается повышение соцвыплат.

Повышение с 1 марта:

страховые пенсии, назначенные до 2019 года (при этом сумма повышения будет не менее 100 грн, а средний размер повышения составит около 500 грн);

пенсии военным (средний размер повышения составит 700 грн);

минимальные размеры пенсий по инвалидности вследствие аварии на ЧАЭС (средний размер повышения составит 400 грн) и другие пенсии лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Также устанавливается доплата лицам, на которых не распространяется порядок индексации пенсий, в сумме 135 грн на месяц.

Кроме того повышается минимальная пенсионная выплата лицам с инвалидностью первой группы и лицам с полным страховым стажем (30 / 35 лет) с 2 200 до 2 300 грн, а для неработающих пенсионеров из числа получателей минимальных пенсий, не имеющих полного стажа, увеличить на 166 грн до 2 100 грн.

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Увеличение размера государственной помощи:

на 400 грн (с 1 700 грн до 2 100 грн) для получателей помощи на каждого ребенка, который воспитывается в многодетной семье;

на 166 грн (с 1934 грн до 2 100 грн) для получателей государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, а также лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, которые получают государственную социальную помощь.

Кроме того, определяется индексация на 14 % размеров ежемесячных компенсационных выплат к пенсии пожилых людей.

После индексации выплаты составят для:

людей в возрасте 75-80 лет - 456 грн;

людей в возрасте 80+ - 570 грн.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

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