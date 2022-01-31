Украинским пенсионерам светят надбавки: кому и когда ждать доплаты

Предлагается установить индексацию в 14% размера ежемесячных компенсационных выплат.
В Украине готовится очередное повышение пенсий и социальных выплат. Повышение намечено с 1 марта.
Как рассказали в Минсоцполитики, предлагается установить индексацию в 14% размера ежемесячных компенсационных выплат к пенсии пожилых людей.
Определены категории граждан, которых касается повышение соцвыплат.
Повышение с 1 марта:
- страховые пенсии, назначенные до 2019 года (при этом сумма повышения будет не менее 100 грн, а средний размер повышения составит около 500 грн);
- пенсии военным (средний размер повышения составит 700 грн);
- минимальные размеры пенсий по инвалидности вследствие аварии на ЧАЭС (средний размер повышения составит 400 грн) и другие пенсии лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС.
Также устанавливается доплата лицам, на которых не распространяется порядок индексации пенсий, в сумме 135 грн на месяц.
Кроме того повышается минимальная пенсионная выплата лицам с инвалидностью первой группы и лицам с полным страховым стажем (30 / 35 лет) с 2 200 до 2 300 грн, а для неработающих пенсионеров из числа получателей минимальных пенсий, не имеющих полного стажа, увеличить на 166 грн до 2 100 грн.
Увеличение размера государственной помощи:
- на 400 грн (с 1 700 грн до 2 100 грн) для получателей помощи на каждого ребенка, который воспитывается в многодетной семье;
- на 166 грн (с 1934 грн до 2 100 грн) для получателей государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, а также лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, которые получают государственную социальную помощь.
Кроме того, определяется индексация на 14 % размеров ежемесячных компенсационных выплат к пенсии пожилых людей.
После индексации выплаты составят для:
- людей в возрасте 75-80 лет - 456 грн;
- людей в возрасте 80+ - 570 грн.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.
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