Украинскую экономику ждет падение после того, как снизятся цены на сырьевые товары – эксперт

Падение цен на сырьевые товары в мире зависит от множества факторов - эксперты / Фото pixaby

Вслед за ростом цен на сырьевые товары на мировых рынках неизбежно последует их падение. Как полагают эксперты, в среднесрочном временном периоде ожидается спад на многих рынках. Это приведет к очередному снижению валютных поступлений, что негативно отразится на украинской экономике.

В сюжете 5 канала говорится о том, что согласно прогнозам экспертов, цены на основные позиции украинского экспорта снизятся уже спустя несколько месяцев. Из-за этого сократятся валютные поступления. К примеру, уже стала дешевле кукуруза. Дальнейшее развитие событий зависит от огромного спектра фактором, среди которых погода, фактический урожай и даже финансовые стимулы, которые запускают государства в условиях спровоцированного пандемией COVID-19 кризиса.

Как рассказал экономист Борис Кушнирук, у сырьевых товаров есть свои отличительные особенности. После роста наступает неизбежное снижение стоимости товаров, что отражается на экономике Украины. Экспорт падает, и импорт ограничить нельзя, поэтому возникает падение доходов предприятий и государственного бюджета

"Нужно понимать, что сырьевые товары имеют две особенности. Во-первых, они имеют определенные тренды, и за ростом неизбежно наступает падение цен, соответственно, за ними падает потом и украинская экономика. Потому что обваливается экспорт, а импорт мы так сократить не можем, поэтому, соответственно, падают доходы предприятий, доходы бюджета и так далее", - объяснил эксперт.

Напомним, согласно данным Кабмина, за первые 7 месяцев текущего года государственный бюджет пополнился на сумму более 680 миллиардов гривен. Причем это больше, чем за такой же период 2020 года. В определенном смысле это связано с ростом цен на экспортные сырьевые товары, цены на которые с начала 2021 года являются рекордными.