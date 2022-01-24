Укрпочта вводит новые тарифы и меняет условия доставки: что известно

Укрпочта вводит новые тарифы

В 2022 году государственный оператор компания Укрпочта будет осуществлять доставку отправлений по новым тарифам.

Об изменении условий доставки сообщается на официальном сайте Укрпочты.

Отметим, что новые тарифы касаются пересылки документов для тех, кто пользуется услугами Укрпочты.

В компании пояснили, что для почтового отправления клиенту нужно заполнить специальную форму, в которой следует указать свои контактные данные.

При этом всем клиентам предоставят информацию о вручении отправки, а также об обратной и курьерской доставке. В каждое письмо будет вложено описание.

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Условия при пересылке документов Укрпочтой:

в пределах области, документы, отправленные экспресс-доставкой, придут через два дня, между областями – через четыре;

стоимость услуги фиксированная – 35 гривен, она включает в себя и стоимость конверта;

вес письма должен быть до 1 кг;

при потере письма клиенту оплачивается страховая компенсация в размере 500 гривен;

письмо можно оформить онлайн в приложении;

клиента оперативно оповещают обо всех изменениях статуса доставки с помощью SMS или в Viber.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине могут ввести новые правила на рынке почтовых отправлений, в частности вероятно урегулирование ситуации в сфере почтовых посылок.

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