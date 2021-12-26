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В 2022 году электроэнергия в Украине подорожает: сколько будем платить

26 декабря 2021, 07:14
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В середине лета тариф на электроэнергию могут установить на уровне 2,5 гривни, а потом его "снизят" до 2 гривен, прогнозирует Валентин Землянский.

Электроэнергия
Электроэнергия в Украине подорожает / Reuters

Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский рассказал Главреду, что будет с тарифами на электроэнергию в 2022 году.

По его словам, многое будет зависеть от того, в каком состоянии Украина выйдет из текущего отопительного сезона, а также от того, с каким финансовым результатом закончат этот год основные игроки рынка.

"Мы уже видели, что Энергоатом обращался к регулятору с просьбой не повышать тариф на распределение, но, несмотря на это, тариф все равно был пересмотрен, из-за чего Энергоатом предупредил о возникновении финансовых проблем", - отметил эксперт.

Кроме того, многое будет зависеть и от тарифов для "зеленой" генерации и расчетов с этой отраслью.

Землянский считает, что в глобальном смысле Украину ждет дальнейшая политизация отрасли в целом.

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"Судя по торгам на бирже и тем заявлениям, которые делали в правительстве, можно прогнозировать рост тарифа для населения от 2 до 2,5 гривни с минимизацией социальных объемов (субсидий), которые предлагает правительство. Собственно, история с отменой льготного тарифа в 90 копеек за киловатт и возвращение нового "сниженного" тарифа в 1,44 гривни это красноречиво подтверждают", - сказал эксперт.

По его прогнозу, в середине лета тариф на электроэнергию могут установить на уровне 2,5 гривни, после чего его "снизят" до 2 гривен и "забудут" про тех, кто отапливает электроэнергией, как это сделали в 2021 году.

Напомним, в Украине отменили льготный тариф для потребителей, которые отапливают свои дома электроэнергией.

Как рассказал советник премьер-министра Украины по энергетике Юрий Бойко, с 1 октября 2021 лимит месячного объема потребления в отопительный сезон в 3000 кВт·ч больше не действует для потребителей, отапливающих дома электроэнергией.

Как сообщал Главред, ранее Землянский заявил, что тарифы на газ в Украине в 2022 году могут вырасти как минимум вдвое.

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