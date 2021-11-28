В Украине отменили льготный тариф на электроэнергию: кому не повезло

Украинцам отменили льготный тариф / УНИАН

В Украине отменили льготный тариф для потребителей, которые отапливают свои дома электроэнергией.

Как рассказал Главкому советник премьер-министра Украины по энергетике Юрий Бойко, лимит месячного объема потребления в отопительный сезон в 3000 кВт·ч больше не действует для потребителей, отапливающих дома электроэнергией.

Он пояснил, что льготный тариф больше не действует с 1 октября 2021 (фактически с начала нового отопительного сезона).

"С 1 октября логику ценообразования для населения изменили, и в этот отопительный период льготного лимита на объем потребления при электроотоплении уже нет", — пояснил советник главы Кабмина.

В то же время он уточнил, что при наличии зонного счетчика потребители смогут экономить на отоплении, поскольку в ночной период тариф на электричество для домохозяйств с электроотоплением вдвое ниже, чем днем.

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"Днем тариф для тех, кто отапливает дом, будет 1,68 грн за кВт·ч, а ночью – половина этой стоимости, то есть 84 копейки, но при условии, что вы оформили и установили зонный счетчик (в основном ставят двухзонные счетчики). Это, кстати, касается любого, у кого есть зонные счетчики, а не только потребителей с электроотоплением. Напомню, что ночным периодом считается промежуток с 23 часов до 7 утра", – пояснил Бойко.

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Напомним, ранее Юрий Витренко заявил, что в Украине из-за погодных условий возник дефицит электроэнергии на рынке – не хватает тысяч мегаватт.

Ранее в Украине возникали проблемы с электроэнергией, в частности из-за того, что Киев отказался от поставок угля из захваченной части Донбасса, были веерные отключения.

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