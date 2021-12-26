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Цена на газ для украинцев в 2022 году вырастет до 17 грн за куб - прогноз эксперта

26 декабря 2021, 02:47
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Цена на газ в 2022 году при самом оптимистическом сценарии может увеличиться как минимум вдвое. При пессимистическом - она может быть еще выше.

Цены на газ
Цены на газ в Украине будут зависеть от ряда факторов / pixabay

Тарифы на газ в Украине в 2022 году будут зависеть от того, сохранится ли транзит российского газа по украинской ГТС и от запуска газопровода Северный поток-2. Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский не исключает, что цена на газ для населения может вырасти как минимум вдвое.

"Если запуск СП-2 произойдет, цены на газ к концу отопительного сезона зафиксируются на уровне около 500-550 долларов за 1000 кубометров, и, возможно, к лету, они снова пойдут вниз и опустятся до 300 долларов", - сказал эксперт в комментарии Главреду.

Что касается транзита газа через Украину, то скорее всего полностью остановлен он не будет, но может существенно сократиться. В результате в Украине возникнет проблема, каким образом импортировать голубое топливо.

"А поскольку из текущего отопительного сезона Украина рискует выйти практически с пустыми хранилищами газа, то для нормального прохождения отопительного сезона Украине нужно будет закачать в хранилища не менее 10 миллиардов кубов", - сказал Землянский.

Он добавил, что такой объем газа на рынке найдется, но вопрос поставок голубого топлива лежит больше в политической сфере. По его словам, это возможно лишь в случае, если градус напряжения между Киевом и Москвой снизится и появится окно для возможности переговоров о прямых поставках газа из РФ.

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Эксперт предположил, что транзит по украинской ГТС упадет вдвое. Газпром будет выполнять свои финансовые обязательства и оплачивать контрактные мощности, но при этом объемы могут быть ниже предусмотренных текущим контрактом 40 миллиардов кубометров.

Кроме того, Украина обязалась продавать половину газа, добываемого на территории Украины, на бирже. Потому также неизвестно, как будет формироваться цена на газ в Украине и какой будет цена голубого топлива для конечного потребителя.

"С учетом прогноза по цене в 500-550 долларов, цена на газ в 2022 году при самом оптимистическом сценарии как минимум может увеличиться вдвое. При пессимистическом - она может быть еще выше ввиду привязки цен к европейскому рынку. Собственно, этот сценарий уже реализуется в промышленности, которая платит по 40 долларов за куб - в этом случае можно говорить о цене для населения в 15-17 гривен за кубометр", - резюмировал Землянский.

Как сообщал Главред, в Украине производители кондитерских изделий начали приостанавливать производство некоторого ассортимента. Причина - значительное подорожание газа. Стоимость голубого топлива для промышленности превысила 70 тыс. грн за тысячу кубометров.

Кроме того, в Украине в январе 2022 года могут начаться перебои с поставками хлеба. Связано это с подорожанием газа. Стоимость голубого топлива для хлебопекарной отрасли на начало следующего года составит 52 грн за кубометр.

Ассоциации хлебопекарной отрасли обратились к президенту Владимиру Зеленскому и Кабмину с просьбой обеспечить "льготный" газ или предоставлять целевую финансовую помощь для стабильности производства.

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