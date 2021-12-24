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Останемся без сладостей: десятки кондитерских компаний приостанавливают работу из-за дорогого газа

24 декабря 2021, 11:07
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Ряд производителей кондитерских изделий частично останавливает работу из-за сверхвысоких цен на газ. При такой себестоимости продукция будет невостребованной.

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Производить и продавать кондитерку по экономически обоснованным ценам уже стало очень тяжело / ua.depositphotos.com

В Украине производители кондитерских изделий начали приостанавливать производство некоторого ассортимента. Причина - значительное подорожание газа. Стоимость голубого топлива для промышленности превысила 70 тыс. грн за тысячу кубометров.

Президент профильной ассоциации Укркондпром Александр Балдынюк заявил, что бизнес становится нерентабельным, передает UBR.

"При стоимости газа для производственных нужд в 73 тыс. грн кондитерским компаниям проще свернуть производство, ведь при такой себестоимости продукция будет невостребованной ни на внутреннем, ни на внешних рынках", – сказал Балдынюк.

В целом, отрасль уже несколько месяцев находится на грани рентабельности. Поскольку стоимость газа в этом году росла ежемесячно, начиная с января.

В прошлом месяце производители покупали газ в среднем по 40 тыс. грн за тысячу кубометров, а в декабре цена достигла 55 тыс. грн.

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К слову, ассоциация Укркондпром включает 27 участников, среди которых значится и корпорация Рошен пятого президента Украины Петра Порошенко.

Среди крупнейших участников ассоциации: АВК Конфекшинери, Монделис Украина, Нестле Украина, Ровенская кондитерская фабрика, Житомирское лакомство и другие.

Как сообщал Главред, в Украине в январе 2022 года могут начаться перебои с поставками хлеба. Связано это с подорожанием газа. Стоимость голубого топлива для хлебопекарной отрасли на начало следующего года составит 52 грн за кубометр.

Ассоциации хлебопекарной отрасли обратились к президенту Владимиру Зеленскому и Кабмину с просьбой обеспечить "льготный" газ или предоставлять целевую финансовую помощь для стабильности производства.

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