В Кабмине описали способ получения льгот на оплату коммуналки деньгами

Купюры / УНИАН

В Министерстве социальной политики озвучили преимущества для украинцев от получения льгот на оплату коммунальных услуг наличными деньгами. Рядом с ней действует безналичная форма предоставления льгот. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как говорят чиновники, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрены законами Украины для отдельных категорий украинцев ‒ лиц с инвалидностью из-за военных действий, участников боевых действий, участников войны, ликвидаторов аварии на ЧАЭС, ветеранов военной службы, а также детей войны. Скидка платы за услуги ЖКХ установлена для них на уровне от 25% до 100% в зависимости от категории льготника.

Механизм предоставления льгот населению наличными деньгами, как сообщают в Минсоцполитики, предусматривает расчет размера льготы по социальным нормативам ‒ независимо от фактического потребления услуг.

"Наличная форма получения льгот позволяет получателю самостоятельно определять очередность и суммы оплаты услуг, что немаловажно в условиях возникновения ситуации, когда льготник не согласен с начисленными предприятием суммами", ‒ заявили чиновники.

В Минсоцполитики также обратили внимание, что безналичная форма получения льгот предусматривает получение сэкономленных денег лишь раз в год ‒ после окончания отопительного сезона.

"Для получения льгот в наличной форме необходимо обратиться в орган социальной защиты населения с соответствующим заявлением, в котором указать реквизиты банковского счета, куда будет перечисляться сумма льготы. Минсоцполитики рекомендует воспользоваться преимуществами наличной формы получения льгот", ‒ подытожили чиновники.

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