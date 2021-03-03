В Кабмине описали способ получения льгот на оплату коммуналки деньгами

Как говорят в Минсоцполитики, наличная форма получения льгот позволяет получателю самостоятельно определять очередность и суммы оплаты услуг.
В Министерстве социальной политики озвучили преимущества для украинцев от получения льгот на оплату коммунальных услуг наличными деньгами. Рядом с ней действует безналичная форма предоставления льгот. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как говорят чиновники, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрены законами Украины для отдельных категорий украинцев ‒ лиц с инвалидностью из-за военных действий, участников боевых действий, участников войны, ликвидаторов аварии на ЧАЭС, ветеранов военной службы, а также детей войны. Скидка платы за услуги ЖКХ установлена для них на уровне от 25% до 100% в зависимости от категории льготника.
Механизм предоставления льгот населению наличными деньгами, как сообщают в Минсоцполитики, предусматривает расчет размера льготы по социальным нормативам ‒ независимо от фактического потребления услуг.
"Наличная форма получения льгот позволяет получателю самостоятельно определять очередность и суммы оплаты услуг, что немаловажно в условиях возникновения ситуации, когда льготник не согласен с начисленными предприятием суммами", ‒ заявили чиновники.
В Минсоцполитики также обратили внимание, что безналичная форма получения льгот предусматривает получение сэкономленных денег лишь раз в год ‒ после окончания отопительного сезона.
"Для получения льгот в наличной форме необходимо обратиться в орган социальной защиты населения с соответствующим заявлением, в котором указать реквизиты банковского счета, куда будет перечисляться сумма льготы. Минсоцполитики рекомендует воспользоваться преимуществами наличной формы получения льгот", ‒ подытожили чиновники.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В Минсоцполитики расписали, кому придется вернуть субсидии-2021.По словам руководителя ведомства Марины Лазебной, всего в Украине запустят три программы верификации субсидий.
- До того Кабмин поставил жесткие условия для получения субсидий. Лишить субсидий могут арендодателей, которые не задекларировали доходы; должников по коммуналке и ряд других категорий граждан.
- Депутаты Верховной Рады приняли законопроект №4672, которым предусматривается внесение изменений в государственный бюджет на текущий год с целью обеспечения украинских граждан субсидиями в условиях повышения ЖКХ-тарифов. Помощь от государства на оплату электроэнергии смогут получить домохозяйства, использующие электричество для отопления жилища.