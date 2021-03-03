УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

В Кабмине описали способ получения льгот на оплату коммуналки деньгами

3 марта 2021, 09:03
Прослушать новость
Остановить

Как говорят в Минсоцполитики, наличная форма получения льгот позволяет получателю самостоятельно определять очередность и суммы оплаты услуг.

Купюры
Купюры / УНИАН

В Министерстве социальной политики озвучили преимущества для украинцев от получения льгот на оплату коммунальных услуг наличными деньгами. Рядом с ней действует безналичная форма предоставления льгот. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как говорят чиновники, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрены законами Украины для отдельных категорий украинцев ‒ лиц с инвалидностью из-за военных действий, участников боевых действий, участников войны, ликвидаторов аварии на ЧАЭС, ветеранов военной службы, а также детей войны. Скидка платы за услуги ЖКХ установлена для них на уровне от 25% до 100% в зависимости от категории льготника.

Механизм предоставления льгот населению наличными деньгами, как сообщают в Минсоцполитики, предусматривает расчет размера льготы по социальным нормативам ‒ независимо от фактического потребления услуг.

"Наличная форма получения льгот позволяет получателю самостоятельно определять очередность и суммы оплаты услуг, что немаловажно в условиях возникновения ситуации, когда льготник не согласен с начисленными предприятием суммами", ‒ заявили чиновники.

В Минсоцполитики также обратили внимание, что безналичная форма получения льгот предусматривает получение сэкономленных денег лишь раз в год ‒ после окончания отопительного сезона.

"Для получения льгот в наличной форме необходимо обратиться в орган социальной защиты населения с соответствующим заявлением, в котором указать реквизиты банковского счета, куда будет перечисляться сумма льготы. Минсоцполитики рекомендует воспользоваться преимуществами наличной формы получения льгот", ‒ подытожили чиновники.

Читайте такжеОчередной удар по платежкам: в Украине отменили ряд льгот на электроэнергию

Напомним, ранее сообщалось:

  • В Минсоцполитики расписали, кому придется вернуть субсидии-2021.По словам руководителя ведомства Марины Лазебной, всего в Украине запустят три программы верификации субсидий.
  • До того Кабмин поставил жесткие условия для получения субсидий. Лишить субсидий могут арендодателей, которые не задекларировали доходы; должников по коммуналке и ряд других категорий граждан.
  • Депутаты Верховной Рады приняли законопроект №4672, которым предусматривается внесение изменений в государственный бюджет на текущий год с целью обеспечения украинских граждан субсидиями в условиях повышения ЖКХ-тарифов. Помощь от государства на оплату электроэнергии смогут получить домохозяйства, использующие электричество для отопления жилища.
льготы минсоцполитики коммунальные услуги коммунальные платежки новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В Кабмине описали способ получения льгот на оплату коммуналки деньгами». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Украине назвали годовой тариф на газ для населения с 1 апреляВ Украине назвали годовой тариф на газ для населения с 1 апреля Повышение пенсий, понижение цены на газ: что украинцев ждет в мартеПовышение пенсий, понижение цены на газ: что украинцев ждет в марте У Зеленского объявили о требованиях Украины к МВФУ Зеленского объявили о требованиях Украины к МВФ У Зеленского назвали ключевое условие для получения нового транша МВФУ Зеленского назвали ключевое условие для получения нового транша МВФ Рекордно подорожавший продукт ждет новый рост ценРекордно подорожавший продукт ждет новый рост цен
Следующий материал

Последние новости

10:25
Аваков раскрыл, кто был инициатором санкций против каналов Медведчука
10:22
The Hardkiss выпустила клип на лирическую песню Обійми Видео
10:14
Эксперты объяснили, для кого опасен березовый сок
10:14
Харьков стал центром торговли контрабандными ТВЕНами
10:10
Власть превращает Украину в отсталую сырьевую страну мнение
Реклама
10:00
Аваков отказался отдавать русский язык россиянам Видео
09:50
Гороскоп на 3 марта для всех: звездное покровительство и подарок Видео
09:35
Прохладно будет даже в мае: синоптик расстроил прогнозом на весну Видео
09:26
Как Нафтогаз паразитирует на прибыльном активе в Укргаздобыче - эксперт
09:03
В Кабмине описали способ получения льгот на оплату коммуналки деньгами
08:50
В США назвали сроки новых санкций против Северного потока-2 Видео
08:43
Почему Порошенко резко стал экспертом по "г*вну" мнение
08:35
Что садоводу делать в марте – лунный календарь огородника на март 2021 Видео
08:19
Экс-депутат Госдумы предупредил о работе агентов Кремля в Украине Видео
08:02
Могут вызывать рак: стало известно, какие детские игрушки очень опасны
07:46
Этот вид спорта лучше всего справляется с высоким давлением Видео
07:35
Дело Шеремета: Аваков рассказал о "небезынтересных показаниях" информатора из Беларуси Видео
07:13
Климатолог рассказала о серьезных последствиях изменения климата в Украине Видео
07:10
Маск собрался построить новый город и дал ему название
07:02
Эксперт объяснил, могут ли в Украине отключать должников по ЖКХ без суда
Реклама
06:55
Записные патриоты на вакцине солидаризовались с "агентами Кремля" мнение
06:36
В США назвали компании, попавшие под санкции из-за дела Навального Видео
06:31
Как выглядеть модно весной 2021 Фото Видео
06:01
Какие продукты нужно употреблять ради здоровья почек Видео
05:24
Арестович рассказал, как Кремль шантажирует Украину
05:02
Названы главные противопоказания к вакцинации от COVID-19 Видео
04:28
Почему выпадают волосы и что делать в домашних условиях Видео
03:50
Дипломат оценил шансы на освобождение Навального после санкций США и ЕС Видео
03:13
Астролог предупредил, когда нельзя покупать технику Видео
02:47
Диетолог раскрыла правила потребления сала Видео
02:42
У Тихановской объяснили, почему Лукашенко ждет крах, а Путин ему не поможет Видео
02:11
Как быстро и надежно возбудить девушку в постели - советы сексолога Видео
01:36
В Раде заработала сенсорная кнопка, запрещающая депутатам кнопкодавить Видео
00:49
В Южном Судане разбился пассажирский самолет, все погибли Видео
00:44
8 марта в 2021 году отмечается большой церковный праздник: что нельзя делать Видео
00:02
Синоптики изменили прогноз погоды и сообщили о морозе со снегом Видео
02 марта, вторник
23:38
В Боливии десятки студентов упали с 4-го этажа, много погибших Видео
22:54
"Театр абсурда": Россия накинулась на США из-за новых санкций
22:52
Аваков рассказал о планах России и тотальном наступлении Видео
22:33
"Другого пути нет": оккупанты Крыма идут на отчаянный шаг из-за засухи Видео
Реклама
22:24
Папа Римский предрек человечеству новую катастрофу Видео
22:03
ЦИК завершила регистрацию на довыборы в Раду: кто баллотируется
21:54
В Киеве обрушится температура, вернется мокрый снег – синоптик Видео
21:50
Ученые рассказали, когда правильно и нужно ужинать Видео
21:30
Врач рассказала, какую опасность несет перевод часов на летнее время Видео
21:28
Критическая ситуация в Лозовой: из-за аварии школьники останутся дома
21:21
Что пить, чтобы усваивалось железо: эксперты назвали напитки Видео
21:10
США ввели против России дополнительные санкции Видео
21:03
Аваков раскрыл, кому в Украине грозят санкции Видео
20:57
США готовы жестко толкать Украину к реформам - экс-посол Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять