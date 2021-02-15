Кто может полностью не платить за коммуналку: министр рассказала о льготе

Почти два миллиона украинцев пользуются льготами, их размер составляет от 25% до 100% оплаты коммунальных услуг.
Часть граждан Украины может полностью не платить за коммунальные услуги. Размер льготы может достигать 100% для участников боевых действий.
Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная во время форума Украина 30. Выступление транслировалась на официальном YouTube-канале мероприятия.
По ее словам, льготами на жилищно-коммунальные услуги пользуются 1,8 млн человек. Их размер составляет от 25% до 100% оплаты коммуналки.
"100% компенсируем участникам войны, участникам боевых действий. Средний размер льготы - 1,1 тыс. грн", – сказала Лазебная.
Другая программа поддержки со стороны правительства для населения – это субсидии.
"Средний размер субсидии 2,2 тыс. грн. Если мы возьмем 3 млн субсидиантов и льготников, то увидим, что 5 млн семей поддерживается государством. Это каждая третья семья", – резюмировала Лазебная.
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Субсидии в Украине - о чем ранее писал Главред:
- В Минсоцполитики расписали, кому придется вернуть субсидии-2021.По словам руководителя ведомства Марины Лазебной, всего в Украине запустят три программы верификации субсидий.
- До того Кабмин поставил жесткие условия для получения субсидий. Лишить субсидий могут арендодателей, которые не задекларировали доходы; должников по коммуналке и ряд других категорий граждан.
- Депутаты Верховной Рады приняли законопроект №4672, которым предусматривается внесение изменений в государственный бюджет на текущий год с целью обеспечения украинских граждан субсидиями в условиях повышения ЖКХ-тарифов. Помощь от государства на оплату электроэнергии смогут получить домохозяйства, использующие электричество для отопления жилища.