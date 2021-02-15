Кто может полностью не платить за коммуналку: министр рассказала о льготе

Льготами на жилищно-коммунальные услуги пользуются 1,8 млн украинцев / УНИАН

Часть граждан Украины может полностью не платить за коммунальные услуги. Размер льготы может достигать 100% для участников боевых действий.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная во время форума Украина 30. Выступление транслировалась на официальном YouTube-канале мероприятия.

По ее словам, льготами на жилищно-коммунальные услуги пользуются 1,8 млн человек. Их размер составляет от 25% до 100% оплаты коммуналки.

"100% компенсируем участникам войны, участникам боевых действий. Средний размер льготы - 1,1 тыс. грн", – сказала Лазебная.

Другая программа поддержки со стороны правительства для населения – это субсидии.

"Средний размер субсидии 2,2 тыс. грн. Если мы возьмем 3 млн субсидиантов и льготников, то увидим, что 5 млн семей поддерживается государством. Это каждая третья семья", – резюмировала Лазебная.

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