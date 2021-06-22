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В Кабмине предупредили о скачке тарифов: украинцы заплатят больше за отопление и горячую воду

22 июня 2021, 17:21
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Опубликован прогноз роста коммунальных тарифов в Украине до 2024 года.

В Украине прогнозируют рост коммунальных тарифов
В Украине прогнозируют рост коммунальных тарифов / УНИАН

В Украине прогнозируется существенный рост тарифов на отопление, горячее водоснабжение, а также на центральное водоснабжение и водоотвод.

Об этом идет речь в опубликованном Минэкономики Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, который Кабинет министров одобрил в конце мая.

По данным Министерства экономики, в 2021 году тарифы для населения на горячую воду и отопление вырастут на 33% (±3%).

По прогнозу роста на следующие три года, в 2022 году тарифы на тепло и горячую воду вырастут ещё на 6%, в 2023 и 2024 годах – ещё на 5%.

В то же время тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод в 2021 году вырастут на 20%, в 2022 году – ещё на 11%, в 2023 и 2024 годах – ещё на 5%.

Кроме того, прогнозируется рост тарифов на содержания домов, сооружений и придомовых территорий. В этом году тарифы вырастут на 10%, в 2022-м – ещё на 10%, в 2023 и 2024 годах – ещё на 5%.

Прогноз роста коммунальных тарифов до 2024 года /me.gov.ua

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине с июня ожидает повышение цены на газ.

В частности, июньские цены на газ будут достигать 13 гривен за кубометр. А вот отопление должно подорожать на 15-20%.

В то же время Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев. Поднять стоимость киловатта для бытового потребителя обещают уже с 1 июля 2021.

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