В Кабмине рассказали, когда выдадут "тысячу Зеленского" без смартфона, и что делать, если нет NFC

Пока денежную помощь за вакцинацию можно получить только при помощи приложения Дія / УНИАН

Украинцы, у которых нет идентификационного кода, банковского счета и смартфона, смогут получить финансовую помощь от государства за вакцинацию от COVID-19 в размере 1 000 гривен. Государство обещает разработать механизм получения средств к третьему кварталу 2022 года. Люди с обычными телефонами без NFC могут оплачивать покупки на сайтах в Интернете. Об этом заявил руководитель развития электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

Как рассказал Баник, все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, смогут получить материальную помощь на сумму 1 000 гривен.

Как потратить "ковидную тысячу" без NFC

По словам чиновника, если смартфон человека не поддерживает функцию NFC (технологии беспроводной передачи данных между устройствами), покупки можно оплачивать на сайте в Интернете. Кроме того, банковские учреждения также обещают производить специальные пластиковые карты.

"Во-первых, вы сможете оплатить это на сайте, многие продают билеты или абонементы именно через сайты, книжные магазины также продают их через сайты. А заодно банки обещают печатать также пластиковые карточки "еПоддержка", чтобы вы могли рассчитываться в платежных терминалах", - сказал Баник.

Получить "тисячу Зеленского" без смартфона

Украинцы, у которых нет смартфона, тоже смогут получить выплату за вакцинацию. Правительство собирается урегулировать такой механизм выплаты денежных средств в третьем квартале следующего года.

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"До третьего квартала следующего 2022 года правительство обещает разработать новые дополнительные инструменты для того, чтобы можно было податься на получение "еПоддержка", - подчеркнул Мстислав Баник.

Как получить "ковидную тысячу" за вакцинацию от коронавируса

Президент Владимир Зеленский 15 ноября сделал заявление о том, что украинцам, которые пройдут полный курс вакцинации против COVID-19, выплатят 1 тысячу гривен.

Программа государственных выплат за вакцинацию стартовала 19 декабря. Для получения "ковидной тысячи" нужно сделать две прививки от коронавируса вакцинами, которые утверждены в Украине, и подать соответствующую заявку в приложении Дія.Читайте такжеВакцинированные смогут потратить тысячу на лекарства: Зеленский назвал условие

Чтобы получить деньги, нужно оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта, открыть счет, запустить само приложение Дія, авторизоваться и убедиться в наличии "зеленого сертификата". После этого следует зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать банковскую карту, на которую поступят денежные средства.

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