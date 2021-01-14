В Кабмине рассказали, в чем украинцы экономически успешнее россиян и белорусов

Исследователи проанализировали минимальную зарплату в 56 странах.
Минимальная зарплата в Украине больше, чем в России и Беларуси, похвастался министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Tеlеgram-канале.
"Прочитал исследования команды Picodi.com, где можно проследить, как изменилась минимальная зарплата в 2021 году… В исследовании были проанализированы 56 стран, в которых существует установленная правительством минимальная заработная плата", – рассказал чиновник.
При этом исследователи проанализировали минимальную зарплату в Украине 2021 чистыми, то есть сумму, которую работник получает на руки.
Читайте такжеРоссия остается ведущим торговым партнером Украины: что продаем и покупаем"Наибольший рост "минималки" был зафиксирован именно в Украине: с 1 января 2021 "чистая" минимальная заработная плата выросла на целых 27% по сравнению с прошлым годом (4830 гривен против 3802 гривен). Это 1-е место среди 56 стран мира", – похвастался Немчинов.
В то же время треть стран из списка вообще не решилась повышать минимальную оплату. Среди них США, Азербайджан и Армения, Эстония. В Польше минимальную зарплату подняли на 9,8%, а в Беларуси – на 6,7%, в Германии – 1,5%.
Цены в Украине: последние новости
- Ранее Олег Немчинов рассказал, что тарифы на газ украинцам снизят только временно. Он подчеркнул, что в Украине стоимость газа будет рыночной. Прозвучала цифра в 12 гривен за кубометр и выше.
- В Украине взлетят цены на хлеб. Как говорит эксперт Олег Пендзин, хлеб в течении года в среднем подорожает на 20%.
- Эксперт спрогнозировал рост инфляции и девальвацию гривни в 2021 году. В 2021 году Украину ждет рост инфляции до 12-14%, также возможна девальвация национальной валюты до более 30 грн/$.