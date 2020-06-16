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В Кабмине заявили о планах отказаться от кредитов МВФ до 2023 года

16 июня 2020, 07:30

Кроме того, Украина рассчитывает получить рейтинг инвестиционного уровня.

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В июне 2020 МВФ одобрил программу stand-by для Украины / IMF

Украина планирует отказаться от кредитов Международного валютного фонда до 2023 года.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире программы Свобода слова на ICTV.

"Мы верим, что у нас будет возможность к 2023 году - уже в 2022-м сказать, что ноль кредитов от МВФ в бюджет. То есть мы имеем возможность за счет детенизации, за счет увеличения доходов, за счет повышения эффективности расходов, за счет повышения наших кредитных рейтингов", - заявил Марченко.

Кроме того, по его словам, Украина рассчитывает получить рейтинг инвестиционного уровня.

"Да, действительно Moody's (международное рейтинговое агентство, - ред.) повысило нам рейтинг. Возможно, это не тот рейтинг, на который мы рассчитывали. Мы хотим видеть рейтинг инвестиционного класса. Но для этого нужно что-то делать и мы знаем, что делать", - отметил он.

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Как сообщал Главред, 9 июня Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил программу stand-by для Украины объемом в 5 миллиардов долларов.

12 июня глава Национального банка Яков Смолий сообщил, что Украина получила первый транш кредита от Международного валютного фонда в рамках новой программы сотрудничества. Сумма транша составляет 2,1 млрд долларов.

Сергей Марченко МВФ кредит Кабмин новости Украины
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