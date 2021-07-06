В киевской мэрии предупредили горожан о скачке цен на отопление: в чем причина

В киевской мэрии предупредили горожан о скачке цен на отопление/ УНИАН

Власти Киева анонсировали увеличение тарифов на отопление – из-за новой предложенной госкомпанией Нафтогаз Украины фиксированная цена на газ. Об этом заявил заместитель главы Киевской государственной городской администрации Петр Пантелеев.

По его словам, цена на природный газ стремительно растет.

""Нафтогаз" предложил фиксированную цену на длительный период, но эта цена выше, чем была в предыдущих тарифах. Есть объективная предпосылка для пересмотра тарифов, для их относительного увеличения", − заявил он.

Пантелеев заявил, что в Украине наличествует собственная добыча газа и цена на собственное "голубое топливо" не превышает 4 тысяч гривен за тысячу кубический метров.

"Предлагаем условно определить газ собственной добычи как газ социального назначения, который будет использоваться для предприятий теплоснабжения", − заявил он.

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Напомним, с 1 мая 2021 года газоснабжающие компании в автоматическом режиме перевели своих потребителей на годовые тарифные планы и опубликовали цены на газ для населения – от 7,9 до 13,5 гривны за кубометр. Они будут действовать с 1 мая 2021 до 30 апреля 2022 года.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в комментарии Главреду отметил, что пока рано судить, какими будут тарифы на газ для украинцев в новом отопительном сезоне. Однако предпосылки для роста цен есть.