В МВФ озвучили условия, на которых Украина взяла 700-миллионный транш нового кредита / Reuters

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) раскрыл требования, которые обязались выполнить власти Украина ради получения 700-миллионного транша нового кредита. Соответствующий документ был опубликован на сайте организации.

вернуть налогово-бюджетную политику в режим, который соответствует среднесрочной устойчивости долга, защищая при этом социально уязвимые слои населения, укрепляя управление доходами и снижая фискальные риски, которые связаны с квазифискальными операциями, в том числе в энергетике;

обеспечить независимость Национального банка и сосредоточение всей денежно-кредитной политики на возвращении инфляции к целевому уровню;

обеспечить финансовое благополучие банков, в том числе посредством качественного управления ‒ для того, чтобы возобновить надежное банковское кредитования частного сектора;

бороться с коррупцией и дальнейшее продвижение судебной реформы;

понизить роль государства и корпоративных интересов в экономике ‒ для того, чтобы улучшить деловой среды и привлекать инвестиции / повышать потенциал экономики.

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Напомним, Меморандум между Украиной и МВФ был подписан в 2020 году. Его текст был обнародован в июне. Тогда же Украина получила от МВФ первый транш кредита на 2,2 млрд долларов в рамках 18-ти месячной программы Stand-By на 5 млрд долларов. После этого МВФ не выделял траншей.

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