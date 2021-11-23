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МВФ выделил Украине транш на 700 млн долларов

23 ноября 2021, 06:39
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Международный валютный фонд продлил срок действия программы Stand-by, которая заканчивается в декабре 2021 года, еще на шесть месяцев - до июня 2022 года.

МВФ
Поступление транша МВФ ожидается уже 23 ноября / Reuters

Исполнительный совет Международного валютного фонда принял решение о первом пересмотре программы Stand-by с Украиной и о предоставлении транша в размере 699 миллионов долларов.

Решение было принято в понедельник, 22 ноября, сообщается на сайте МВФ.

Кроме того, Фонд продлил срок действия программы Stand-by, которая заканчивается в декабре 2021 года, еще на шесть месяцев - до июня 2022 года.

"Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) завершил сегодня первый обзор экономических показателей Украины в соответствии с 18-месячным соглашением о резервном кредитовании (SBA), которое было одобрено 9 июня 2020 года. Завершение обзора позволяет властям выделить сумму, эквивалентную примерно 699 миллионам долларов США, в результате чего общие выплаты в рамках действующего СБА составят примерно 2,8 миллиарда долларов США", - говорится в сообщении.

Правление также одобрило продление соглашения о резервном кредитовании до конца июня 2022 года и перераспределение выплат по программе, а также запрос властей Украины об отказе от несоблюдения критерия эффективности декабря 2020 года по гарантированному государством долгу в свете уже предпринятых корректирующих действий.

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Отмечается, что помощь от МВФ должна помочь украинским властям справиться с последствиями шока, вызванного COVID-19, поддержать восстановление экономики и продвинуть реформы.

На решение совета директоров МВФ отореагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Благодарен совету директоров МВФ за положительное решение о завершении пересмотра программы stand-by, которое предусматривает выделение транша в объеме около $700 млн", — написал Зеленский в своем микроблоге в Twitter.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль также приветствовал решение МВФ, отмтив, что средства "будут направлены на поддержание стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19".

В украинском Национальном банке пояснили, что соответствующее решение "позволит Украине получить следующие транши от МВФ общим объемом 1,6 млрд специальных прав заимствований (более двух млрд долларов)".

"По-прежнему приоритетными направлениями программы остаются обеспечение макроэкономической стабильности, реформирование финансовой системы и внедрение структурных реформ", — подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.

Он добавил, что поступление транша ожидается "уже через несколько дней".

Заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован позже на своей странице в Facebook уточнил: "Второй транш программы в размере около 700 млн. долларов уже во вторник (23 ноября, - ред.) будет на счетах украинского правительства".

Напомним, Меморандум между Украиной и МВФ был подписан в 2020 году. Его текст был обнародован в июне. Тогда же Украина получила от МВФ первый транш кредита на 2,2 млрд долларов в рамках 18-ти месячной программы Stand-By на 5 млрд долларов. После этого МВФ не выделял траншей.

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