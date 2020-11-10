В НБУ объяснили, почему курс гривны к доллару резко обвалился / УНИАН

Падение курса гривны по отношению к доллару в 2020 году спровоцировали пандемия китайского коронавируса COVID-19, общий негативный фон в мире и привязка к выручке от украинского урожая.

Такое мнение высказал директор Департамента открытых рынков Нацбанка Алексей Лупин в интервью порталу Минфин. По его словам, сейчас инвесторы-нерезиденты выходят из государственных ценных бумаг Украины.

"Частично девальвация объясняется пандемией Covid-19 и общим негативным фоном в мире. Аппетит к риску упал, инвесторы сократили инвестиции во все развивающиеся страны. Это приводит, в том числе, и к тому, что инвесторы-нерезиденты выходят из государственных ценных бумаг", ‒ полагает Лупин.

По его словам, из внутренних факторов падения гривны можно выделить рост государственных расходов. Лупин также отметил, что в середине лета нынешнего года на едином казначейском счету было 75 млрд гривен.

"Сейчас остаток ‒ около 15 млрд гривен. Такие активные бюджетные расходы также создают спрос на валютном рынке", ‒ подытожил чиновник.

Лупина также отметил, что курс гривны очень сильно привязан к традиционному аграрному циклу.

"Лето - не самый лучший период, с точки зрения поступлений экспортной выручки. В октябре выручка значительно выросла, по сравнению с сентябрем, но мы еще не на пике. Кроме агровыручки есть много других факторов. В любом случае мы не видим никакой катастрофы. Принимая во внимание внешний и внутренний фон, валютный рынок функционирует очень хорошо", ‒ рассказал Лупин.

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