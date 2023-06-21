В Украине планируют "срезать" размер субсидии пенсионерам: что известно

Как говорят в ПФУ, после индексации пенсий, проведенной с начала нынешнего года, средний размер пенсионных выплат сейчас составляет 4 431 грн.

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Есть информация, что особенно уменьшение субсидии коснется пенсионеров. / коллаж фото УНИАН

Субсидию в Украине может получать целый ряд категорий украинцев, однако размер этих выплат гражданам могут снизить.

Особенно уменьшение субсидии коснется пенсионеров. Ведь дело в том, что заметно выросли пенсии, говорится в сообщении Главка Пенсионного фонда в Винницкой области.

Как говорят чиновники, такое положение вещей означает, что после увеличения доходов субсидиантов-пенсионеров, помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг им будет начисляться в меньшем размере.

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По словам начальницы ГУ Пенсионного фонда в Винницкой области Елены Корчак, помощь в виде субсидий рассчитывается индивидуально для каждого потребителя, а ее финальный размер зависит от расходов, которые использует домохозяйство, и доходов, которые имеют его члены.

К слову, повышение выплат в марте 2023 года получили около 93% пенсионеров. После индексации пенсий, проведенной с начала нынешнего года, средний размер пенсионных выплат сейчас составляет 4 431 грн.

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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