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В Украине поменяли правила пополнения карт через терминалы: как положить деньги

Дмитрий Видоменко
1 августа 2023, 12:43 обновлено 1 августа, 12:43
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С 1 августа для пополнения карточек через терминал пользователи должны вводить телефонные номера для верификации.
Банкомат, терминал
Теперь для пополнения карточки плательщик вводит свой номер телефона/ коллаж Главред, фото УНИАН

С 1 августа в Украине заработали новые правила внесения наличных через платежные терминалы. Теперь пользователи обязаны вводить номера своих мобильных телефонов для верификации. Соответствующие нормы были приняты Национальным банком Украины еще в конце июня.

Новые правила касаются всех операций по внесению наличных денег в терминал от одной гривны на счета через терминалы самообслуживания.

Для пополнения счета плательщик вводит свой номер телефона, получает на смартфон код идентификации и указывает его в терминале.

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Но, как говорят чиновники, требования идентификации не будут распространяться на оплату:

  • коммунальных платежей;
  • билетов для железнодорожных перевозок (включая электрички);
  • проезда в городском и пригородном транспорте (включая электронные билеты);
  • маршрутные пассажирские перевозки;
  • пополнения проездных и транспортных карт для проезда;
  • налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других видов платежей в государственный бюджет.

Напомним, ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине. В частности, такое мнение высказал аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может иметь спекулятивный характер.

Также в Украине с 9 мая 2023 года изменились правила блокировки банковских счетов за долги ‒ в первую очередь за коммунальные услуги.

Стало известно, что если раньше только те должники, которые не оплатили по меньшей мере 100 тыс. грн, могли остаться без доступа к своим счетам, то теперь это коснется даже тех, кому нужно заплатить в районе 200 грн.

До того сообщалось, что клиент ПриватБанка столкнулся с проблемой - вместе с курсом доллара у него повышались проценты по кредиту. Мужчина рассказал, что у него был валютный кредит в банке на покупку авто под залог этого авто. В итоге транспортное средство ему пришлось вернуть банку.

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