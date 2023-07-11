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Ужесточение пополнения карт через терминал: ударят ли по зарплатам в конвертах

Дмитрий Видоменко
11 июля 2023, 08:59 обновлено 11 июля, 08:59
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В Украине с августа пополнять карты в терминалах можно будет только подтвердив свой номер телефона. Эксперты оценили, ударит ли это по зарплате в конвертах.
терминал
Украинцы должен подумать о том, зачем они открывают счета в банке, говорят эксперты / Коллаж: Главред, фото: vashprivatbank.com.ua, Википедия

В Украине с августа нынешнего года закроется возможность пополнять банковские карточки в терминалах без подтверждения мобильного номера. Но, как говорит портал "Обозреватель" со ссылкой на мнение экспертов, такое нововведение вряд ли повлияет на ситуацию с зарплатами в конвертах.

Как говорит финансовый эксперт Василий Невмержицкий, прежде всего любой украинец должен подумать о том, зачем он открывает счет в банке, затем указать достоверную информацию (как он будет использовать счет, какие у него доходы и так далее).

"Если вы указываете зарплату, которая не объясняет ваши переводы, заявляете, что открываете карту для получения зарплаты, а на самом деле ежедневно получаете переводы за оплату каких-либо услуг, вы рискуете привлечь внимание финансового мониторинга", – сказал он.

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Представители одного из украинских банков говорит журналистов, многие украинцы не хотят открывать депозиты на сумму более чем 400 тысяч грн, поскольку не желают (либо не могут) подтвердить источник своих доходов.

"Есть постановление НБУ №60, банк – любой банк, не только наш – обязан попросить клиента подтвердить источник средств. Если это перевод, пополнение счета, открытие депозита на сумму от 400 тысяч грн, то это обязательно. Однако не только при таком условии у клиента могут попросить документы. Но тут еще от клиента зависит ‒ если есть данные о его финансовом состоянии, если он получает на карту нашего банка зарплату, если он активен, то операцию могут провести и без дополнительной проверки", – говорят финансисты.

Как утверждают эксперты, подтвердить источник своего дохода можно с помощью справки о зарплате, которую можно получить либо в бухгалтерии на своем месте работы, либо в Пенсионном фонде. Даже если сейчас человек не работает, но работал, к примеру, в минувшем году, справка о предыдущем доходе также вполне удовлетворит банк. Также можно показать документы, которые подтверждают тот факт, что человек продал недвижимость, автомобиль и так далее либо сдает квартиру в аренду.

Напомним, ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине. В частности, такое мнение высказал аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может иметь спекулятивный характер.

Также в Украине с 9 мая 2023 года изменились правила блокировки банковских счетов за долги ‒ в первую очередь за коммунальные услуги.

Стало известно, что если раньше только те должники, которые не оплатили по меньшей мере 100 тыс. грн, могли остаться без доступа к своим счетам, то теперь это коснется даже тех, кому нужно заплатить в районе 200 грн.

Больше новостей об Нацбанке Украины:

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