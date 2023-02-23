В Украине проведут масштабную проверку пенсионеров: кого коснется верификация

Если окажется, что человек действительно незаконно получал деньги, его попросят вернуть их в бюджет. В случае отказа управление соцзащиты подаст в суд.

В Украине проведут масштабную верификацию пенсионеров и получателей любой помощи / Фото УНИАН

В 2023 году в Украине продолжат проводить верификацию пенсий и других социальных выплат. Если выяснится, что человек получает деньги незаконно, их придется вернуть в бюджет.

Речь идет о верификации всех выплат, которые получают украинцы из бюджета - начиная от пенсий и заканчивая материальной помощью многодетным. И если с пенсией проверка действительно может дать результат, то в случае, например, с субсидиями, такая проверка даже теоретически не может полноценно работать. Дело в том, что украинцы получают зарплаты в конвертах, работают неофициально, оформляются на "минималку" и получают доплаты наличкой. При этом время полномасштабной войны ситуация с теневой занятостью только ухудшилась, пишет Obozrevatel.

Как проходит верификация

Проверка проводится в три этапа: во время подачи документов на оформление помощи, во время получения помощи и в течение трех лет после того, как вам перестали платить.

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Орган соцзащиты обязан проверить документы, которые вы предоставили при оформлении, затем Минфин в автоматическом режиме будет следить, не появилась ли в реестрах дополнительная информация (например, человек купил машину). Информацию о гражданине будут хранить еще три года после того, как он перестал получать помощь.

Если Минфин найдет нарушение, информация передается Минсоцу, и уже профильное министерство перепроверяет данные и принимает решение, забирать выплату или нет.

Если оказалось, что человек действительно незаконно получал деньги, его попросят вернуть их в бюджет. В случае отказа управление соцзащиты подаст в суд, по результатам которого могут арестовать банковские счета либо через исполнительную службу забрать имущество и продать его в счет погашения долга.

Старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко успокоила украинцев: "У нас сами правила так прописаны, что верификацию крайне редко кто-то не проходит".

Что касается пенсионеров, то проверка может коснуться только тех, кто проживает на оккупированных территориях либо выехал из страны.

Как сообщал Главред, в марте ожидается индексация пенсий в Украине. Она может произойти на уровне 20%, однако размер повышения будут рассчитывать индивидуально. Максимальная сумма увеличения составит 1500 грн.

Напомним, для многодетных родителей возможен досрочный выход на пенсию до достижения пенсионного возраста. При этом воспользоваться таким правом может не только многодетная мать, но и отец детей. Однако, согласно закону, выйти на пенсию досрочно сможет только один из них, а не оба.

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