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Индексация пенсий: стало известно, кто получит наибольшие и наименьшие доплаты

21 февраля 2023, 20:50
Правительство рассматривает возможность повысить пенсию для 10 миллионов украинцев. Размер индексации может достичь 20%.
пенсионер, пенсии
Украинцам проиндексируют пенсии / коллаж фото ua.depositphotos.com

В марте ожидается индексация пенсий в Украине. Она может произойти на уровне 20%, однако размер повышения будут рассчитывать индивидуально. Об этом сообщает Obozrevatel.

Отмечается, что все возможные надбавки к пенсии не будут индексироваться. Наименьший размер индексации будет для тех, кто получает минимальную пенсию. Максимальная сумма увеличения составит 1500 грн:

  • пенсия без надбавок 2100 грн - увеличение на 420 грн;
  • пенсия 3000 грн - на 600 грн;
  • пенсия 3500 грн - на 700 грн;
  • пенсия 4000 грн - на 800 грн;
  • пенсия 5000 грн - на 1000 грн.

В целом пенсии планируют пересмотреть для 10 млн получателей. Однако на индексацию не могут рассчитывать те, чья пенсия ниже минимальной - 1920 грн.

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"В этом году инфляция значительно "съела" доходы наших граждан. Поэтому мы работаем над тем, чтобы обеспечить всем категориям повышения на 20% пенсии, даже тем, у кого она маленькая", – сказала глава Минсоцполитики Оксана Жолнович.

Повышенные пенсии могут выплатить уже в апреле.

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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