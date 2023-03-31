В Украине семьям с детьми выдадут по 7 тысяч грн: кто имеет право

Украинцы-переселенцы, говорят в Минсоцполитики, имеют право на ежемесячные выплаты. Размер выплаты на трех человек составляет 7 тысяч грн.

Украинцы, гривны / коллаж фото УНИА

Украинцы, которые вынуждено поменяли место жительства (временно перемещенные лица), имеют право на ежемесячные выплаты. Об этом сообщают представители Минсоцполитики.

Общий размер выплат на трех человек (двое взрослых и один ребенок) составляет, говорят чиновники, 7 тысяч грн.

Далее, говорят в ведомстве ‒ для того, чтобы оформлить справки ВПЛ и получения ежемесячного пособия на проживание документы можно подать лично либо же зарегистрироваться онлайн. Помощь от государства на проживание внутри перемещенным лицам будет предоставляться ежемесячно в размере:

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2000 грн на взрослого человека;

3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью.

Для подачи заявления нужны документы, удостоверяющие личность и удостоверяющие регистрацию лица в населенном пункте, который был оккупирован или продолжаются активные боевые действия. Подать заявление лично можно:

непосредственно в ЦНАПе того населенного пункта, где находится переселенец;

через управление социальной защиты населения;

через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Кроме того, заявление можно подать онлайн – через приложение Дия. Для этого необходимо авторизироваться в приложении через BankID и выбрать услугу "Помощь для ВПЛ". Причем там услуга будет комплексная ‒ получение справки ВПЛ и выплаты.

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