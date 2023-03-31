В Украине семьям с детьми выдадут по 7 тысяч грн: кто имеет право

Украинцы, которые вынуждено поменяли место жительства (временно перемещенные лица), имеют право на ежемесячные выплаты. Об этом сообщают представители Минсоцполитики.
Общий размер выплат на трех человек (двое взрослых и один ребенок) составляет, говорят чиновники, 7 тысяч грн.
Далее, говорят в ведомстве ‒ для того, чтобы оформлить справки ВПЛ и получения ежемесячного пособия на проживание документы можно подать лично либо же зарегистрироваться онлайн. Помощь от государства на проживание внутри перемещенным лицам будет предоставляться ежемесячно в размере:
- 2000 грн на взрослого человека;
- 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью.
Для подачи заявления нужны документы, удостоверяющие личность и удостоверяющие регистрацию лица в населенном пункте, который был оккупирован или продолжаются активные боевые действия. Подать заявление лично можно:
- непосредственно в ЦНАПе того населенного пункта, где находится переселенец;
- через управление социальной защиты населения;
- через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.
Кроме того, заявление можно подать онлайн – через приложение Дия. Для этого необходимо авторизироваться в приложении через BankID и выбрать услугу "Помощь для ВПЛ". Причем там услуга будет комплексная ‒ получение справки ВПЛ и выплаты.
Другие новости по теме:
- В ОП рассказали, как получить денежную помощь семьям с детьми, пострадавшими от войны с россией
- Для украинских переселенцев ввели еще одну денежную помощь: как оформить
- Адвокат рассказал, как правильно оформить денежную помощь семьям погибших бойцов ВСУ