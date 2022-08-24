Адвокат рассказал, как правильно оформить денежную помощь семьям погибших бойцов ВСУ

Семьям раненых и погибших военнослужащих ВСУ предусмотрены выплаты. Как правильно оформить такую денежную помощь, рассказал адвокат Петр Поляк.
Согласно законодательству Украины, семьям военнослужащих ВСУ, которые погибли в боях с русскими оккупантами, предусмотрены выплаты. Как правильно оформить такую денежную помощь, рассказал в комментарии порталу "Факты" адвокат Петр Поляк.
"Данную помощь могут получить члены семей погибших, их родители и иждивенцы. Сумма единовременной помощи может быть разной. Если говорить о вышеупомянутом законе, то это 750 прожиточных минимумов (сейчас это — 1 794 750 грн), которая распределяется равными частями между получателями. Также в случае смерти военнослужащего во время исполнения обязанностей семья имеет право получить 15 млн грн. Если есть право на получение других денежных компенсаций в соответствии с законодательными актами, семья погибшего получает одну помощь, по их выбору", ‒ говорит он.
По словам Поляка, подавать документы родным и близким погибших бойцов ВСУ в компетентные органы через месяц с момента их гибели.
"Помощь распространяется на Вооруженные силы, Службу безопасности, Службу внешней разведки Главного управления разведки Министерства обороны, Национальную гвардию, Государственную пограничную службу, Управление государственной охраны, Государственную службу специальной связи и защиты информации, Государственную специальную службу транспорта, военных прокуроров Офиса Генерального прокурора, лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сотрудников Службы судебной охраны, лиц начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро и полицейских. Каждая конкретная ситуация требует индивидуального подхода. Поэтому здесь также много нюансов: с подачей, оформлением, списком документов и т. д.", ‒ подытожил он.
Военное положение в Украине
12 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине.
15 марта Рада продлила военное положение в стране еще на 30 дней - до 25 апреля.
Напомним, Верховная Рада ввела в Украине военное положение 24 февраля, в первый день масштабного российского вторжения. Инициативу президента страны Владимира Зеленского поддержали 300 нардепов.
В мае президент Украины Владимир Зеленский направил в парламент указ о продлении сроков военного положения в Украине еще на три месяца.
В конце лета Верховная Рада продлила мобилизацию в Украине до 21 ноября.
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