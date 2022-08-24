УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Адвокат рассказал, как правильно оформить денежную помощь семьям погибших бойцов ВСУ

24 августа 2022, 21:28

Семьям раненых и погибших военнослужащих ВСУ предусмотрены выплаты. Как правильно оформить такую денежную помощь, рассказал адвокат Петр Поляк.

ВСУ, деньги
Адвокат рассказал, как правильно оформить денежную помощь семьям погибших бойцов ВСУ/ УНИАН

Согласно законодательству Украины, семьям военнослужащих ВСУ, которые погибли в боях с русскими оккупантами, предусмотрены выплаты. Как правильно оформить такую денежную помощь, рассказал в комментарии порталу "Факты" адвокат Петр Поляк.

"Данную помощь могут получить члены семей погибших, их родители и иждивенцы. Сумма единовременной помощи может быть разной. Если говорить о вышеупомянутом законе, то это 750 прожиточных минимумов (сейчас это — 1 794 750 грн), которая распределяется равными частями между получателями. Также в случае смерти военнослужащего во время исполнения обязанностей семья имеет право получить 15 млн грн. Если есть право на получение других денежных компенсаций в соответствии с законодательными актами, семья погибшего получает одну помощь, по их выбору", ‒ говорит он.

По словам Поляка, подавать документы родным и близким погибших бойцов ВСУ в компетентные органы через месяц с момента их гибели.

"Помощь распространяется на Вооруженные силы, Службу безопасности, Службу внешней разведки Главного управления разведки Министерства обороны, Национальную гвардию, Государственную пограничную службу, Управление государственной охраны, Государственную службу специальной связи и защиты информации, Государственную специальную службу транспорта, военных прокуроров Офиса Генерального прокурора, лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сотрудников Службы судебной охраны, лиц начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро и полицейских. Каждая конкретная ситуация требует индивидуального подхода. Поэтому здесь также много нюансов: с подачей, оформлением, списком документов и т. д.", ‒ подытожил он.

Военное положение в Украине

12 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине.

15 марта Рада продлила военное положение в стране еще на 30 дней - до 25 апреля.

Напомним, Верховная Рада ввела в Украине военное положение 24 февраля, в первый день масштабного российского вторжения. Инициативу президента страны Владимира Зеленского поддержали 300 нардепов.

В мае президент Украины Владимир Зеленский направил в парламент указ о продлении сроков военного положения в Украине еще на три месяца.

В конце лета Верховная Рада продлила мобилизацию в Украине до 21 ноября.

Другие новости:

ВСУ новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:16

Проявление беспомощности: у Зеленского резко высказались об ударах на День Независимости

21:56

Шатунов не хотел кремации: экс-продюсер "Ласкового мая" поддал пару в скандал со смертью певца

21:51

Байден готовит важную новость для Зеленского из-за РоссииВидео

21:39

Выбиты окна и двери: появились первые подробности удара россиян по Хмельниччине

21:28

Адвокат рассказал, как правильно оформить денежную помощь семьям погибших бойцов ВСУ

Реклама
21:28

Война в Украине вступает в новую фазу - Боррель

21:20

Россия ударила по поездам с людьми в Днепропетровской области: много погибшихВидео

21:08

Какими ракетами Россия обстреливает Украину: Жданов рассказал об опасностиВидео

20:58

Ближайшие 2-3 месяца будут решающими в этой войне - АрестовичВидео

20:55

Более 20 пикапов и джипов: Комаров рассказал, что купил для ВСУ на деньги от продажи элитного авто

20:39

Сильнейшая жарища и погодный сюрприз: синоптики предупредили о мощной атаке африканской жарыВидео

20:33

Чем мы наполним наш бокал независимостимнение

20:24

Рекордный пакет военной помощи: в Пентагоне поведали, что получит УкраинаВидео

20:18

Что такое Независимость для украинцамнение

20:10

Приметы на 26 августа: названы 5 запретов, которые запрещено нарушатьВидео

20:00

Оцепили здание: советник мэра рассказал, как оккупанты готовят судилище над защитниками МариуполяВидео

19:47

"Она невинная жертва войны": Папа Римский оскандалился заявлением об убийстве ДугинойВидео

19:44

На Днепропетровщине от российской ракеты погиб мальчик, появилась реакция ЕрмакаВидео

19:24

Бабочки в животе: 3 знака зодиака в сентябре влюбятся без памятиВидео

19:18

Авиация или артиллерия: военный эксперт рассказал, что изменит ситуацию на фронтахВидео

Реклама
19:16

48-летняя супермодель Кейт Мосс показала, как нагишом купается в озере: "Это КосМосс"Видео

19:15

Стоимость свадебных платьев Лопес оценили в несколько миллионов долларов

19:03

Гороскоп на завтра, 25 августа 2022: Тельцам – деньги, Девам – неприятности, Скорпионам – исполнение желанияВидео

18:55

Украинцы могут получить 1500 гривен на продукты: как воспользоваться помощьюВидео

18:53

ПВО и авиационные комплексы: Шмыгаль рассказал, какое вооружение Украина получит от СШАВидео

18:46

"15 лет – спокойно": эксперт пояснил, сколько экономика Украины выдержит в условиях войны

18:31

"Наша страна обязательно победит и сын любит Россию": мать юмориста Реввы топит за оккупантов

18:10

Смертельный номер для Путина и Лукашенко: Касьянов рассказал, чем чревато вторжение Беларуси

18:03

Ермак отправлял мировым лидерам фото детей, убитых оккупантами: хотел увеличить помощь - WPВидео

17:54

Украина потроллила Россию и призвала ее к капитуляцииВидео

17:42

Массовый ракетный удар: в двух областях Украины слышны взрывыВидео

17:34

Новолуние в августе 2022: что поможет привлечь удачу и благополучие

17:33

Британия выделила более 63 млн долларов Украине: все подробностиВидео

17:28

Даниэль Салем рассказал о страхе на передовой и сколько раз попадал под обстрелыВидео

17:26

Опасность обстрела на День Независимости: в разведке объяснили, почему нет массированных ударовВидео

17:17

Есть возможность разбогатеть: 5 знаков зодиака в сентябре 2022 сорвут большой кушВидео

16:51

Джонсон тайно приехал в Киев на День Независимости с большим сюрпризом для Украины: подробностиВидео

16:44

В разведке рассказали о возможности вторжения Беларуси в УкраинуВидео

16:41

Яблочко от яблоньки: сын путиниста Сигала собрался на русские хлеба вслед за отцом

16:40

Если бы Украина с 2019 года не готовилась к войне, танки РФ пришли бы в Восточную Европу – ДаниловВидео

Реклама
16:36

Поздравления Лукашенко с Днем Независимости: о чем подает сигналы белорусский вождьмнение

16:34

Потери РФ превысили уже 80 тыс. оккупантов - Минобороны Британии

16:09

Денис Казанский. На российском ТВ мечтают стереть украинские городаВидеоблоги

16:08

Патриотизм в трусах: Слава Каминская в откровенном бикини поздравила ВСУ с Днем Независимости

15:56

"Ноги тряслись из страха": в Сеть выложили видео с интервью Кузьмы Скрябина о Дне Независимости

15:41

Президент Латвии призвал изолировать от общества русскоговорящихВидео

15:39

"Все началось": стало известно, как Зеленский узнал о полномасштабном вторжении - WPВидео

15:25

В Украине растет негативное отношение к россиянам и белорусам – опросВидео

15:18

Кристину Орбакайте обвиняют в издевательстве над 10-летней внучкой Пугачевой

15:13

Приметы на 25 августа: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы привлечь удачуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на августГороскоп на сегодняГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять