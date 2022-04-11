Для украинских переселенцев ввели еще одну денежную помощь: как оформить

Украинцы могут получить 2220 гривен на каждого человека.
Международная организация по вопросам миграции совместно с ООН запустили еще одну денежную помощь для вынужденно перемещенных украинцев, которые пострадали от военных действий России в Украине.
Как рассказала вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, эта помощь не связана со всеми остальными выплатами и является отдельной программой.
По ней украинцы могут получить 2220 гривен на каждого человека.
Кто может получить помощь
- Беременные женщины и матери, которые воспитывают детей самостоятельно
- Семьи с двумя и более детьми
- Семьи, в которых есть лица с инвалидностью
- Пожилые люди
Какие нужны документы для оформления помощи
- Внутренне перемещенным украинцам нужен будет оформленный статус ВПО и регистрация во Львовской или Закарпатской областях.
- Оформить эти документы можно в ближайшем ЦНАП или в органах социальной защиты.
В ближайшее время программу расширят и на другие области.
Во Львовской области средства будут выдавать наличными через отделения Укрпочты.
Куда обращаться за оформлением
- Львов, ул. Трускавецкая, 2 Б (с 9:00 до 18:00).
- Львов, ул. Палия, 15 (с 9:00 до 18:00), выходной – суббота.
- Ужгород, Гуманитарный штаб "Совиное гнездо", ул. Ференца Ракоци, 2 (пн-пт с 9:00 до 18:00).
- Ужгород, пл. Ш. Петефи, 24, Ужгородский городской центр социальных служб департамента социальной политики (пн-пт с 9:00 до 18:00).
- Закарпатская область, Мукачево, ЦНАП, ул. Духновича,2 (пн-пт с 9:00 до 18:00).
- Горячая линия для дополнительной информации: 0800307711. В Закарпатской области: +380500757483
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Автор: Маша Тупченко