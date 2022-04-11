Ермак анонсировал "ключевой момент" войны в Украине

Андрей Ермак / Офис президента

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак высказался по поводу битвы Вооруженных сил Украины с российскими оккупантами за Донецкую и Луганскую области.

Как написал в Telegram Ермак, грядущая битва за Донецкую и Луганскую области будет "ключевым моментом войны".

По его убеждению, этот военный эпизод сменит Украину, РФ и Запад.

"Для Украины – это возможность лишить Россию способности продолжать агрессию, разбив их армию. И изменить безвозвратно ход боевых действий. Для Кремля эта битва – единственный шанс на дальнейшее существование мифа о силе военной машины", – написал Ермак.

По его словам, Запад, как и Украина, не может позволить себе проиграть. Поэтому победа украинских войск будет зависеть от "скорости принятия решений по оружию" Западом.

Читайте такжеЗаявку на членство Украины в ЕС подадут летом – Ермак

Война в Украине

Российские захватчики попытаются окружить силы операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, однако их попытки будут тщетными. Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в своем видеообращении.

Напомним, по мнению главы Николаевской ОВА Виталия Кима, война в Украине может быстро закончиться лишь в том случае, если произойдет смена власти в России. Путин сейчас пытается "прощупать" ту черту, за которую ему не позволит перейти Запад, считает глава Николаевской ОГА.

Ранее в НАТО заявили, что война в Украине, которую развязала Россия, может быть долгой и мучительной. На фоне таких предположений страны НАТО разделились во мнениях относительно того, как лучше всего поступать со страной-агрессором. В частности, некоторые государства настроены поддерживать контакты с лидером Кремля.

Читайте также: