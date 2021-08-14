В Украине снизили тарифы на электроэнергию: эксперт объяснил, почему это самообман

В Украине пересчитали тарифы на электроэнергию/ regnum.ru

С 1 октября 2021 года в Украине тарифы на электроэнергию снизят с 1,68 до 1,44 грн за кВт*час. Впрочем, тариф снизится не для всех украинцев, а только для тех, кто тратит в месяц меньше 250 кВт*час.

Решение о снижении цен на электричество приняли под давлением Офиса президента, передает Obozrevatel. При этом экономических оснований для этого не было.

К примеру, семья, которая расходует 300 кВт*час в месяц, сейчас должна платить 504 грн в месяц (из расчета 1,68 грн за каждый кВт*час). Уже с 1 октября за первые 250 кВт*час такие украинцы заплатят 360 грн (из расчета 1,44 грн за каждый кВт*час), а следующие 50 кВт*час нужно будет считать уже по цене в 1,68 грн – то есть 84 грн. В сумме платежка снизится на 60 грн.

Читайте такжеБольшинство украинцев не ощутят снижения цены на электричествоДиректор Волыньэлектросбыт (группа Tolk) Дмитрий Иванов считает, что данное решение о снижении тарифов "является самообманом, который заключается в том, что, оплачивая как будто дешевую электроэнергию, мы доплачиваем за ее реальную стоимость (и даже больше), покупая продукты питания, промышленные товары, коммунальные и другие услуги".

"Дело в том, что производители всех этих товаров и услуг закладывают в себестоимость завышенную стоимость электроэнергии", – сказал Иванов.

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