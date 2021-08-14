В Украине снизили тарифы на электроэнергию: эксперт объяснил, почему это самообман

С 1 октября суммы в платежках для тех, кто потребляет 300 кВт*час в месяц, снизятся с 504 до 444 грн.
С 1 октября 2021 года в Украине тарифы на электроэнергию снизят с 1,68 до 1,44 грн за кВт*час. Впрочем, тариф снизится не для всех украинцев, а только для тех, кто тратит в месяц меньше 250 кВт*час.
Решение о снижении цен на электричество приняли под давлением Офиса президента, передает Obozrevatel. При этом экономических оснований для этого не было.
К примеру, семья, которая расходует 300 кВт*час в месяц, сейчас должна платить 504 грн в месяц (из расчета 1,68 грн за каждый кВт*час). Уже с 1 октября за первые 250 кВт*час такие украинцы заплатят 360 грн (из расчета 1,44 грн за каждый кВт*час), а следующие 50 кВт*час нужно будет считать уже по цене в 1,68 грн – то есть 84 грн. В сумме платежка снизится на 60 грн.
Читайте такжеБольшинство украинцев не ощутят снижения цены на электричествоДиректор Волыньэлектросбыт (группа Tolk) Дмитрий Иванов считает, что данное решение о снижении тарифов "является самообманом, который заключается в том, что, оплачивая как будто дешевую электроэнергию, мы доплачиваем за ее реальную стоимость (и даже больше), покупая продукты питания, промышленные товары, коммунальные и другие услуги".
"Дело в том, что производители всех этих товаров и услуг закладывают в себестоимость завышенную стоимость электроэнергии", – сказал Иванов.
Тарифы на электроэнергию в Украине - о чем ранее писал Главред:
- Тарифы на электроэнергию в Украине для тех, кто потребляет до 250 кВт*час в месяц, снизят до 1,44 грн. Как сообщил 11 августа премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина, для остальных цена останется на уровне 1,68 грн за кВт*час.
- Ранее в Минэнергетики объяснили, почему нужно срочно вдвое повышать тарифы на свет.
- В Украине также отменили ряд льгот на электроэнергию. Решение отразится на стоимости для религиозных организаций и бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.