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В Украине взлетели цены на овощи: появился прогноз нового подорожания

27 января 2022, 07:57
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Причина подорожания, не в последнюю очередь, кроется в росте тарифов на энергоносители.

овощи
/ Фото pixabay.com

В Украине продукты продолжают дорожать. Цены на овощи так называемого борщевого набора стремительно поднялись.

Как рассказали в Институте аграрной экономики Украины, за год увеличилась стоимость белокочанной капусты, лука, моркови и картофеля.

В частности, заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра Институт аграрной экономики Инны Сало отметила, что белокачанная капуста подорожала в среднем на 54%.

Эксперты обратили внимание на то, что причина подорожания, не в последнюю очередь, кроется в росте тарифов на энергоносители.

Повышение тарифов ударило по ценам:

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  • электроэнергия – отмена льготного тарифа (+36,6%);
  • водоснабжение (+10,9%);
  • водоотвод (+17,3%).

"Повышение затрат на указанные направления заставило производителей увеличить стоимость пищевой продукции. Следовательно, индекс инфляции на потребительском рынке Украины в 2021 году вырос вдвое – до 10%", – говорит эксперт.

Также отмечается, что взлету цен способствовало повышение заработной платы работников предприятий и логистических затрат:

  • плата за аренду помещений и коммунальных услуг в целом;
  • уровень заработной платы работников;
  • транспортные расходы, в частности, бензина.

Ученые Института аграрной экономики прогнозируют повышение цен до 25% до конца зимы.

Что касается тепличных овощей, таких как помидоры и огурцы, то они еще больше зависят от энергоносителей, и будущее повышение цен в конце зимы сделает их недоступными для большой части потребителей.

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Напомним, в Украине лидером подорожания остается подсолнечное масло. С 42 грн за литр на конец прошлого года в мае нынешнего средняя цена продукта подскочила до рекордных 62,57 грн/литр.

Это происходит на фоне избыточного предложения продукта в стране: объемы производства масла в Украине в 15 раз превышают объем потребления.

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