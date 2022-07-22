В Украине взвинтили цены на бензин: сколько стоит топливо

Цены на бензин / pixabay

Сети АЗС отреагировали ростом цен на горючее после скачка официального курса доллара до 50 гривен.

Как свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, цена дизеля выросла на 4 гривны, а бензина на 6 гривен в некоторых сетях АЗС.

Сколько стоит топливо в Украине

В сети Chipo (56 АЗС) цена на дизель выросла на 4 грн до 57,90 грн/л.

В сети Prime (35 АЗС) А-95 подорожал на 4 грн до 52 грн/л, на дизель цена выросла на 2 грн/л, до 55,00 грн/л.

В сети "Олас" (10 АЗС) бензин до 55, дизель - до 59 грн/л.

В сети "Катрал" (9 АЗС) бензин подорожал на 6 грн (до 60,99 грн/л), ДТ на 3,99 грн - до 58,99 грн/л.

Нацбанк поднял курс доллара

Национальный банк Украины в четверг, 21 июля, увеличил официальный курс доллара США к гривне ровно на четверть ‒ до 36,5686 грн/долл. Об этом сообщается на официальном сайте украинского финансового регулятора.

Тем не менее, как говорит руководитель НБУ Кирилл Шевченко, курс доллара пока останется строго фиксированным.

После решения Нацбанка провести девальвацию гривны снизив официальный курс украинской валюты по отношению к доллару на 25% - до 36,5686 грн. за доллар, курс доллара в обменниках взлетел.

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