Доллар в Украине взлетит до 50 гривен: эксперт дал прогноз

Курс доллара / УНИАН, pixabay

Уже в концу 2022 года курс гривны к доллару в обменниках может достичь отметок до 50 грн/долл.

Как заявил экономист, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Алексей Геращенко, диапазон курса 40-50 грн/долл вполне реальный до конца года.

"Курс доллара к гривне определяется многими факторами и проводимой политикой. На сегодняшний день мы имеем огромный дефицит бюджета. Частично он финансируется зарубежной финансовой помощью, частично – фактически эмиссией гривны, когда Национальный банк выкупает военные облигации Минфина. То есть, тем самым он фактически печатает новую гривну Соответственно, если эти объемы будут в размере 70-80-100 млрд грн в месяц, это просто будет новая гривна, которая будет поступать в систему. Соответственно коридор курса 40-50 он вполне реален до конца года. политика будет сдержаннее, то есть темпы этой эмиссии будут 20-30, пусть 50 млрд грн в месяц, такого падения можно будет избежать", — отметил эксперт, передает ТСН.

В то же время директор Украинского института политики Руслан Бортник убежден, что курс неотвратимо будет на уровне 45-50 грн/долл до следующей весны, если военный кризис будет продолжаться. Он объяснил, что поскольку финансовой внешней помощи нам недостаточно, Украина постоянно вынуждена эмитировать гривну (печатать гривну).

"Если война не прекратится и мы не сможем достичь какого-либо ощутимого перелома на фронте, то гривна будет девальвировать. Если ситуация будет благоприятная, то курс даже может укрепиться, может вернуться к каким-то предварительным показателям. Также зависит и от уровня финансовой помощи со стороны западных партнеров Если он (уровень) будет отвечать нашим потребностям – это от 6 до 9 млрд долларов ежемесячно, то курс будет стабильный, если он будет ниже, мы будем вынуждены имитировать гривну и курс будет проседать дальше, гривна будет девальвировать, это будет тянуть за собой. и инфляцию", – сказал Руслан Бортник.

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Нацбанк поднял курс доллара

Национальный банк Украины в четверг, 21 июля, увеличил официальный курс доллара США к гривне ровно на четверть ‒ до 36,5686 грн/долл. Об этом сообщается на официальном сайте украинского финансового регулятора.

Тем не менее, как говорит руководитель НБУ Кирилл Шевченко, курс доллара пока останется строго фиксированным.

Доллар в обменниках "пополз" вверх

После решения Нацбанка провести девальвацию гривны снизив официальный курс украинской валюты по отношению к доллару на 25% - до 36,5686 грн. за доллар, курс доллара в обменниках взлетел.

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