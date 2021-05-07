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В Украине взвинтили тарифы на коммуналку: за что потребители платят больше

7 мая 2021, 16:44
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Для украинцев повысили стоимость воды, электроэнергии и газа.

В Украине выросли тарифы на коммуналку
Коммунальные тарифы в Украине выросли / УНИАН

В Украине за последний год коммунальные тарифы увеличились на 26,5%, сообщили в Государственной службе статистики.

Как говорится в опубликованном экспресс-выпуске индекса цен, средняя стоимость жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива в Украине за в январе-апреле 2021 года, по сравнению с январем-апрелем 2020 года, выросла на 21,3%.

При этом средняя стоимость жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива в Украине за апрель 2021 года (по сравнению с мартом 2021 года)выросла на 0,4%.

Изменение потребительских цен в Украине:

  • тарифы на содержание и ремонт жилья за апрель выросли на 1,1% (за год - на 5,6%);
  • тарифы на водоснабжение в апреле не изменились (за год - выросли на 11,5%);
  • тарифы на канализацию в апреле не изменились (за год - выросли на 18,7%);
  • тарифы на содержание жилья и придомовых территорий в апреле не изменились (за год - выросли на 2,4%);
  • тарифы на электроэнергию в апреле не изменились (за год - выросли на 36,6%);
  • тарифы на природный газ выросли на 2,3 (за год - выросли на 89,9%),
  • тарифы на отопление и горячую воду подешевели за апрель на 1,5%, однако за год выросли на 14,8%.

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/ ukrstat.gov.ua

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Тарифы на электроэнергию в Украине:

  • Кабинет министров Украины 28 декабря 2020 года принял решение об отмене льготного тарифа на оплату электроэнергии для населения. С 1 января 2021 года стоимость первых 100 киловатт-часов для украинцев составит 1,68 грн/кВт-час. Действовать новый тариф будет до 31 марта.
  • Как заявил замминистра социальной политики Виталий Музыченко, в связи с изменением тарифов украинцы вынуждены будут платить в среднем на 80-100 гривен больше за первые 100 кВТ-ч электроэнергии.
  • В Украине также отменили ряд льгот на электроэнергию. Решение отразится на стоимости для религиозных организаций и бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.
  • Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила постановление о повышении тарифа госкомпании Укрэнерго на передачу электроэнергии.

Тарифы на газ в Украине:

  • 27 января Кабинет Министров Украины принял решение, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне не будут расти.
  • 18 января тариф на газ для населения в Украине снижен: предельная цена на газ установлена на уровне 6,99 грн за кубометр. Эта сумма уже включает НДС и плату за транспортировку голубого топлива до внутренних точек выхода из ГТС по магистральным газопроводам.
  • 13 января в Офисе президента заявили, что государство решило установить цены на газ для населения ниже рыночных, в результате чего украинцы смогут сэкономить до 30% в своих коммунальных платежках.
  • Глава правительства Денис Шмыгаль в среду, 13 января, заявил, что власти после консультация приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей и намерены закрепить ее на уровне 6,99 гривны за кубический метр до конца отопительного периода.
  • 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
  • Ранее в Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов. С 1 января в Украине начала действовать новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа. Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.
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