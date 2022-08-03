В Украине взвинтят тарифы на коммуналку: названы сроки повышения цен

Украинцам светит повышение тарифов на коммуналку / УНИАН

В Украине ожидается в ближайшее время рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Такой прогноз содержится в расчетах Национального банка Украины. Регулятор публикует прогноз инфляционного отчета за июль 2022 года.

Обратим внимание, что согласно опубликованным данным, рост тарифов на услуги ЖКХ будет расти примерно во втором полугодии 2023 года.

"Основной же вклад в значительный рост административной инфляции на прогнозном горизонте будет иметь повышение тарифов на коммунальные услуги", — уточнили в Нацбанке.

Вместе с тем подчеркивается, что повышение ЖКХ-тарифов, вероятно, планируется поэтапным и будет сопровождаться расширением социальной поддержки.

Отметим, что в Украине до конца военного положения запрещается повышать тарифы на коммунальные услуги для всех категорий потребителей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в 2022 году в Украине планировалось новое повышение коммунальных тарифов.

По данным Ассоциации водоканалов, поставщики терпят убытки в связи с ростом тарифов на электроэнергию и зарплат.

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