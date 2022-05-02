Валютная ловушка: что известно о "черном" курсе доллара

/ УНИАН

В Украине "черный рынок" валют активно предлагает доллары, правда, по курсу, далекому от официального.

Как пишет Сегодня со ссылкой на ресурс Курс Украины, средний курс продажи доллара на черном рынке составил 33,58 грн/долл, а курс покупки – 33,18 грн/долл.

Отмечается, что минимальный курс продажи колеблется около 33,49 грн/долл, а самый высокий курс среди предложений – 33,59 грн/долл.

Как рассказал аналитик Roboforex Андрей Гойлов, Кабмин сможет ориентироваться на внешние поступления, не злоупотребляя эмиссией гривни. Последнее благоприятно отразится на ее курсе в долгосрочной перспективе.

По словам эксперта, объемы "напечатанной" гривны достигли 80 млрд – на эту сумму выросли портфели НБУ к ОВГЗ. На прошлых размещениях "военных" облигаций в госбюджет было привлечено более 50 млрд. грн.

"На предстоящих аукционах ожидается участие нерезидентов, так как НБУ упростил им доступ к данным бумагам. Это станет сильным позитивным сигналом для экономики Украины. Всего за счет "военных" ОВГЗ Минфин планирует получить до 400 млрд грн", — сказал Гойлов.

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Напомним, по прогнозу финансовых аналитиков, в первое послевоенное время доллар будет в пределах 32,5-45 гривен, а евро от 35,43 до 49,95 грн.

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