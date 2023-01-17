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Война обходится Украине в "космическую" сумму: сколько потрачено на оборону от России

17 января 2023, 22:32
В 2022 году только бюджетные расходы на отпор российской агрессии "составят почти треть ВВП".
ВСУ, война, украинские военные
Война в Украине / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

С самого начала войны и до конца 2022 года прямые бюджетные расходы на ВСУ составили более 1 трлн грн. Это 45% всех расходов общего фонда госбюджета за этот период.

"Суммарные же расходы на безопасность и оборону были еще больше. По данным СНБО, в прошлом году они составили 1,536 трлн грн, или 57% расходов государственного бюджета за 2022 год. Для сравнения: это больше, чем все расходы госбюджета в 2021 году (1,49 трлн грн)", – рассказал нардеп от Слуги народа Даниил Гетманцев.

Как отметил Гетманцев, речь идет о расходах на:

  • выплату денежного содержания военнослужащих;
  • закупку товаров и услуг для Вооруженных сил.

Таким образом, констатировал он, в 2022 году только бюджетные расходы на отпор российской агрессии "составят почти треть ВВП".

При этом Гетманцев напомнил: эти расходы Украина оплачивает самостоятельно – не опираясь на помощь партнеров. Делает это страна за счет:

  • налогов;
  • неналоговых поступлений;
  • нетто-размещения ОВГЗ (за минусом их погашения), "в т. ч. эмиссионного финансирования со стороны НБУ".

"За счет этих источников в прошлом году предварительно было привлечено 1,576 трлн грн. Этих средств с небольшим запасом как раз и хватило, чтобы профинансировать суммарные расходы по безопасности и обороне", – подчеркнул он.

В то же время, напомнил Гетманцев, в 2023 году эмиссионное финансирование дефицита бюджета ("допечатывание денег") проводиться не будет.

Цель – не усиливать давление на:

  • инфляцию;
  • обменный курс.

Помощь Украине

Напомним, в рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

Украина в рамках крупного пакета военной помощи также получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

Ранее стало известно, что Украина и Франция договорились о передаче нашей стране систем противовоздушной обороны.

От Германии Украина получит в качестве военной помощи 26 высокопроходных автомобилей с крюковой нагрузкой HX 8x8.

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