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Сенат утвердил бюджет США: что важно для Украины

22 декабря 2022, 22:48
На следующий год США примут рекордный оборонный бюджет, он составит 858 млрд долларов.
Сенат США
Сенат США / pixabay

Сенат США утвердил федеральный бюджет на 2023 год в размере 1,7 трлн долларов, в который включены 44 млрд долларов для поддержки Украины и союзников по НАТО.

Как сообщает CNN, общий объем финансирования превышает примерно 1,5 триллиона долларов, выделенных в предыдущем году.

Лидеры Сената и Палаты представителей планируют направить законопроект президенту США Джо Байдену на подпись до конца недели.

Сообщается, что демократы и республиканцы спорили между собой, сколько денег следует выделять на военные и невоенные программы.

Так, на следующий год США примут рекордный оборонный бюджет, он составит 858 млрд долларов, что превышает прошлогодний, сума которого 740 млрд долларов.

Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря поехал с визитом в США. Украинский гарант отправился в первую международную поездку с момента полномасштабного нападения России. Он провел встречу с президентом Штатов Джо Байденом, американскими высокопоставленными чиновниками и выступил в Конгрессе.

В ходе совместной пресс-конференции Байден заявил, что Украине передается батарея ЗРК Patriot. Кроме того, по его словам, 50 государств отправят Киеву более 2 тысяч танков, другой бронетехники, 800 артиллерийских систем, более 2 миллионов артиллерийских снарядов и больше 50 MLRS.

Президента Украины Владимира Зеленского во время его выступления в Конгрессе США парламентарии приветствовали стоя и аплодисментами.

Зеленский призвал Штаты усилить военную поддержку Украины и сказал, что битва за Бахмут на Донетчине определит, как будут развиваться события в дальнейшем. Кроме того, Зеленский отметил, что Киев не просит Вашингтон отправлять своих солдат на войну РФ против Украины.

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