Ягода по 1,5 тысячи за килограмм: украинцев шокировали бешеными ценами

В Украине бьют рекорды цены на черешню / УНИАН

В Украине розничной сети появилась в продаже черешня стоимостью 1,5 тысячи гривен за килограмм.

О рекордном ценнике в одном из супермаркетов сообщила в Facebook журналистка Кристина Зеленюк.

Она опубликовала фото из магазина. На ценнике предлагается к продаже черешня сортовая. Продавцы оценили товар в 1499 гривен за килограмм.

"Наверно, сегодня брать не буду", - иронично написала автор в комментарии под фото.

/ Facebook К.Зеленюк

Реакция пользователей:

"О. це мабуть японську завезли";

"Сказитись можна";

"Не свіжа. Не бери";

"Чекаємо кавунів";

"Написано "черешня сортова". А який сорт, стєсняюсь спросіть. Більше, ніж на третій не тягне. Ну "третій сорт - не брак";

"Літаком з Чилі".

Добавим, что рекордные цены на черешню заметили и в других городах.

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В одном из мелитопольских супермаркетов за черешню просят 1162 грн за килограмм, сообщает ria-m.tv.

"Расфасована она в емкости объемом около полкилограмма. Так, за 426 г черешни придется выложить 495 грн", – говорится в сообщении.

/ ria-m.tv

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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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