Ягода по 1,5 тысячи за килограмм: украинцев шокировали бешеными ценами

Рекордные цены на черешню заметили в нескольких городах Украины.
В Украине розничной сети появилась в продаже черешня стоимостью 1,5 тысячи гривен за килограмм.
О рекордном ценнике в одном из супермаркетов сообщила в Facebook журналистка Кристина Зеленюк.
Она опубликовала фото из магазина. На ценнике предлагается к продаже черешня сортовая. Продавцы оценили товар в 1499 гривен за килограмм.
"Наверно, сегодня брать не буду", - иронично написала автор в комментарии под фото.
Реакция пользователей:
- "О. це мабуть японську завезли";
- "Сказитись можна";
- "Не свіжа. Не бери";
- "Чекаємо кавунів";
- "Написано "черешня сортова". А який сорт, стєсняюсь спросіть. Більше, ніж на третій не тягне. Ну "третій сорт - не брак";
- "Літаком з Чилі".
Добавим, что рекордные цены на черешню заметили и в других городах.
В одном из мелитопольских супермаркетов за черешню просят 1162 грн за килограмм, сообщает ria-m.tv.
"Расфасована она в емкости объемом около полкилограмма. Так, за 426 г черешни придется выложить 495 грн", – говорится в сообщении.
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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.
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