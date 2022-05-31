За отопление двушки - 10 тысяч: украинцам грозит космический взлет тарифов

Украинцев предупредили о росте тарифов на отопление / УНИАН

Тарифы на тепло для населения могут вырасти втрое поскольку "Нафтогаз" существенно повысил цены на газ для теплокоммунэнерго.

Как говорится в заявлении межотраслевой ассоциации Укртеплокоммунэнерго, согласно ценам, доведенным ГК Нафтогаз Трейдинг к теплоснабжающим предприятиям, цена газа для производства теплоэнергии для нужд населения с 1 июня 2022 года возрастает в 3,9 раза.

"Поскольку в структуре стоимости 1 Гкал газовая составляющая в среднем составляет 80%, то тариф на теплоэнергию для населения соответственно вырастет минимум в три раза и составит более 5 тыс. грн/Гкал (без учета изменения других составляющих). Напомним, сегодня средняя стоимость 1 Гкал в Украине составляет 1677,08 грн/Гкал (с НДС)", - говорится в сообщении.

При этом тариф на тепловую энергию для населения будет выше, чем тариф для бюджетных учреждений и религиозных организаций. А тариф на тепло для категории "другие потребители", в частности, и для частных учебных заведений, творческих союзов, учреждений физкультуры и спорта будет выше тарифа для населения, бюджетных учреждений и религиозных организаций.

Чтобы предотвратить эту ситуацию ассоциация обратилась к правительству с предложениями.

В соответствии с первым предложением, цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) остаются на уровне прошлого отопительного сезона, а разница в тарифах из государственного бюджета компенсируется напрямую НАК "Нафтогаз Украины".

Второе предложение базируется на поэтапности расчета ТКЭ за газ: теплопоставщики платят за стоимость газа по цене 7 583,89 грн/тыс. куб. м голубого топлива до определенного соглашением с газопоставщиком срока, а остальные 21 807,66 грн/тыс. куб. м — после получения компенсации разницы между экономически обоснованными и текущими тарифами на тепловую энергию в срок не более 5 банковских дней.

Третье предложение – введение государственного регулирования цен на природный газ, который поставляет ГК "Нафтогаз Трейдинг" для ТКЭ, и компенсация разницы в цене на газ из государственного бюджета на текущий счет поставщика со специальными обязанностями (ПСО).

"От имени украинских теплопоставщиков мы обратились к премьер-министру Украины с просьбой не допустить остановки предприятий из-за амбициозных желаний "Нафтогаза" сверхприбылей за счет необоснованного и расчетно не подтвержденного повышения цены на природный газ для ТКЭ", - цитирует пресс-служба президента "Укртеплокоммунэнерго" Арсентия Блащука.

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10 тысяч за отопление двушки

В свою очередь заместитель главы профильного комитета Рады Алексей Кучеренко говорит, органы местного самоуправления вынуждены будут либо компенсировать эти суммы из местных бюджетов, либо повысить тариф для населения в 2,5 раза.

По действующим тарифам на газ гигакалория для населения стоила этой зимой 2,7 тысячи гривен. В среднем гигакалория идет на обогрев стандартной двухкомнатной квартиры. Поэтому при газе почти в 30 гривен за двухкомнатную квартиру нужно будет заплатить не менее 10 тысяч гривен, пишет ТСН.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в 2022 году в Украине ожидается новое повышение коммунальных тарифов.

По данным Ассоциации водоканалов, поставщики терпят убытки в связи с ростом тарифов на электроэнергию и зарплат.

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